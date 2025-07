Locked - In trappola, la recensione: un film che pare scritto da quelli dei gruppi del mio quartiere su Facebook

Remake dell'argentino 4X4, vede protagonisti Bill Skarsgård, Anthony Hopkins e un gigantesco e ipertecnologico SUV. La recensione di Locked di Federico Gironi.

Se Locked è ambientato in una metropoli americana decisamente generica e molto degradata, non è certo un caso. Perché il generico sta lì a dire che tutto il mondo è paese; e il degrado, i graffiti, la rapacità, i tossici, i ladruncoli, i mendicanti e via discorrendo beh: stanno lì a dire che tutto il mondo è degrado.

Degrado è una parola che si usa spesso, di recente, per indicare il declino, o lo scivolamento verso quello che ci ostiniamo a definire “terzo mondo” o “favela”, con un’arroganza che forse non potremmo permetterci. Degrado è la parola chiave, tanto per fare un esempio, in molti dei gruppi Facebook dedicati al quartiere - pardon, al rione - romano dove abito, che pur piuttosto centrale ha in effetti tutta una serie di problematiche che ora non è qui il caso di stare a snocciolare. Il punto, però, è che mentre guardavo Locked non riuscivo a fare a meno di pensare che il personaggio di Anthony Hopkins - ovvero quello delll’anziano signore che si è autopromosso vigilante e giustiziere, e che tiene in pugno il personaggio di Bill Skarsgård dentro un gigantesco e ipertecnologico SUV che è trappola e prigione assieme, e che si lancia in sproloquianti monologhi più reazionari che non conservatori - avrebbe potuto essere benissimo uno dei tanti utenti dei gruppi di cui parlavo; utenti che, partendo da posizioni probabilmente già destrorse, e esasperate da certe situazioni, si lanciano in filippiche online che finiscono per esaurire il territorio della ragione e esondano in quello del razzismo e dell’idea para-fascista di giustizia privata.

Perché racconto tutto questo? Perché mi pare in questo modo di poter dire e dimostrare come Locked - che pure non è un capolavoro, né dal punto di vista estetico né da quello tematico - sia stato in grado di catturare in maniera interessante una questione politica che, evidentemente, va ben oltre i confini del mio rione: ovvero quella della progressiva radicalizzazione verso destra di una parte della popolazione a causa di tutta una serie di problematiche socio-economiche, innegabili e complesse, che la parola “degrado” sintetizza in maniera un po’ imperfetta e assai becera, e di una sempre maggiore divaricazione della forbice sociale e il sostanziale blocco del cosiddetto ascensore sociale. Lo testimonia anche il fatto che, senza esagerare, anche al personaggio di Skarsgård - che appunto è spiantato, ladruncolo, “sbandato”, per dirla coi toni di cui sopra - vengono messe in bocca battute che accennano a problematiche strutturali per la sua condizione e la sua condotta, con il risultato di venire tacciato di “comunismo” dalla voce di Hopkins.





Per carità: di qui a dire che Locked sia un film politico, o che comunque racconti con sfumature e profondità la complessità dei nostri tempi, ce ne vuole. Però è possibile dire che il film funzioni nel cogliere uno spirito del tempo e nel raccontarlo in maniera magari didascalica, ma abbastanza a fuoco.

Allo stesso modo, è possibile dire che, seppur nel complesso derivativo (anche al netto del fatto che trattasi di remake: quello dell’argentino 4X4), seppur non folgorante, anche dal punto di vista estetico, e del cinema di genere, tutto sommato Locked funziona.

Funziona perché gli interpreti sono bravi, perché le immagini messe sullo schermo sono meno piatte e banali di quelle di tanta produzione contemporanea, perché l’estetica un po’ scopiazzata da certo cinema dei primi anni Duemila tutto droga, ganster e perdizione non è del tutto sbagliata (e si regge tutta sul punto di rosa della felpa di Skarsgård), perché è un film che non perde troppo tempo e nel complesso va abbastanza diritto al punto. E perché - forse più di ogni altra cosa - è un film che non se la tira, che conosce il suo posto, il suo ruolo e i suoi limiti, e si limita a fare il suo. E allora, al contrario di tanti altri film che invece non hanno questa modestia né questa consapevolezza di loro stessi, fa perfino quel pizzico di simpatia che serve a essere indulgenti.

In tutto questo, mi piace pensare che Sam Raimi, produttore, sia servito a qualcosa.