Dal film del 1952 di Akira Kurosawa, Vivere, lo scrittore Kazuo Ishiguro ha tratto una sceneggiatura fedele ma non pedissequa, che trasporta la storia nell'Inghilterra degli anni Cinquanta. La recensione di Daniela Catelli.

Nel 1952, da pochi anni terminata la seconda guerra mondiale con le terribili conseguenze sul suo paese, Akira Kurosawa realizza Vivere, uno dei suoi film più belli, puntuali e pessimisti, che ha al centro il capoufficio della sezione civile del comune di Tokyo, Watanabe, che dalla morte della moglie avvenuta 25 anni prima trova nella routine l'unico modo di vivere che conosce, trasformato suo malgrado in una mummia che ripete gli stessi inutili gesti, senza una vera passione per il lavoro e con un figlio distante e indifferente, interessato solo ai soldi. Quando l'uomo scopre di avere un tumore allo stomaco e pochi mesi di vita, tutto gli crolla addosso, e dopo aver provato a sperimentare i piaceri mondani in compagnia di uno scrittore, scoprendo che non fanno per lui, decide di fare per una volta la differenza, aiutando un gruppo di madri nella costruzione di un parco giochi su un terreno paludoso. Resterà il suo nome? Cambierà qualcosa nella catena di inefficienza burocratica kafkiana in cui si è trasformato il Giappone e si è spenta la gloria dell'impero? Sicuramente no, ma almeno per una volta Watanabe è stato felice, facendo concretamente qualcosa per gli altri.

70 anni dopo, lo scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro, premio Nobel, decide di rivisitare quel capolavoro in bianco e nero per farne una storia ambientata nella Gran Bretagna del 1953, coi suoi burocrati con ombrello e bombetta, e pensa per il personaggio principale a Bill Nighy. Nasce così Living, con la benedizione degli eredi di Kurosawa, che stimano Ishiguro e la sua capacità di cogliere l'essenziale. Fedele nella trama, salvo poche ma significative deviazioni di cui diremo, Living è un film in fulgidi colori, che sembra girato proprio in un'epoca di cui riprende le tinte dai filmati di repertorio. Risalta ancora di più in questo intenso paesaggio urbano il grigiore di questi “gentlemen”, che prendono il treno tutti alla stessa ora, da pendolari, per andare a lavorare nella City Hall (quelli che vediamo nel film sono gli storici spazi architettonici dell'ente) del municipio londinese. Mr. Williams, il capo anziano, non si mescola agli altri impiegati, che lo salutano con deferenza e un po' di ironia, sempre un passo indietro, ma poi si trovano tutti nella stessa stanza fumosa, di fronte a pile di scartoffie che restano sempre inevase. Se ancora oggi, spesso, assistiamo allo scaricabarile tra un ufficio e l'altro e il cittadino viene sballottato in modo confuso tra gente che attribuisce ad altri le sue competenze, nella Londra di mr. Williams questo continuo rimpallo di responsabilità è un vero e proprio sistema.

Nel film diretto con mano sicura dal sudafricano Oliver Hermanus è un giovane e speranzoso neofita, Peter Wakeling (l'ottimo Alex Sharp) il nostro sguardo privilegiato sulla vicenda. O meglio, lui, con la giovane ex impiegata con cui mr. Williams si confida. Rispetto al film di Kurosawa, qua le nuove generazioni non sono già assuefatte alla macchina, e anche se alla fine sembra che ne accettino le regole, sono ben consapevoli che qualcosa deve cambiare per poter effettivamente vivere, e non sopravvivere come il povero mr. Williams, fino a quando non ha scoperto di stare per morire. C'è un afflato di speranza in più in questo film elegante e bello, che finisce per diventare un anomalo feel-good movie, ma soprattutto c'è la straordinaria prova di Bill Nighy, un attore esploso presso il grande pubblico con Love actually ma che ha alle spalle una lunghissima e prolifica carriera (al cinema da oltre 40 anni) e che finalmente, dopo esser stato utilizzato per lo più come caratterista, diventa protagonista. Per il ruolo è stato candidato al Golden Globe e non è da escludere – sarebbe solo giusto – anche una nomination all'Oscar.

Ne apprezziamo non solo l'intensa mobilità del volto, lo sguardo "parlante" e la naturalezza con cui riveste i panni di “mr. Zombie”, ma anche il modo di recitare mai forzato, l'uso della voce, delle pause, la verità con cui riesce a farci credere al personaggio. Per apprezzare al meglio la performance di questo grande veterano, dove possibile, ne consigliamo la visione in lingua originale. Rispetto al film di Kurosawa, Living ha una durata assai più contenuta e certi passaggi possono sembrare bruschi, ma resta comunque la dimostrazione che certe storie si possono anche ri-raccontare, a condizione di saperle far proprie. Non tutti i remake, purché non abbiano la pretesa di migliorare un capolavoro che resterà tale per sempre, sono inutili per definizione, purché alla base ci siano sentimenti ed emozioni universali.