Un trio intrigante e in mirabile equilibrio, quello composto da Ficarra e Picone e Toni Servillo nel film elegante raffinato e divertente La stranezza, probabilmente il migliore di Roberto Andò. La recensione di Mauro Donzelli dalla Festa del Cinema di Roma.

Un gioco di sguardi. Un artista in ascolto che abbandona l’empireo e si affaccia con curiosità fra la passione dei non professionisti. Un apologo sulla necessità dell’incontro di alto e basso, di tragico e comico, di una linfa vitale costantemente da innestare nel processo di creazione artistica per evitare che si inaridisca. La stranezza è un incrocio fra mondi, universi ma anche interpreti e visioni del rimo e della narrazione che intriga nelle premesse e merita applausi a scena aperta nella riuscita. Luigi Pirandello è di ritorno nella natìa Sicilia dalla gloria romana, nel 1920, per festeggiare gli 80 anni di Giovanni Verga, altro cantore dell’isola e in maniera non accessoria esponente più nobile di un realismo sempre vicino ai più umili.

Parte da un evento reale, il viaggio di Roberto Andò nella insolita (ma certo non inverosimile) stranezza gustosamente ibrida e meticcia rappresentata dalla febbre creativa di un Pirandello e dei suoi Sei personaggi in cerca d’autore; dall’incontro con due becchini, la passione per il teatro e la loro scalcagnata compagnia teatrale, rimediata al massimo nel talento, ma certo non nella serietà, nell’applicazione e soprattutto nella ricaduta quotidiana nella comunità del loro paese. È un teatro vivo, in cui si ritrovano i vari piccoli potentati locali, i cui peccati e marachelle più o meno gravi sono messi in scena e innescano un meccanismo di scambio fra palco e pubblico, finzione e realtà, che è un altro tema centrale de La stranezza. Un teatro (che era) ancora come estensione della piazza, ritrovo di pettegolezzi e umori.

Questione di punto di vista, in un costante e proficuo scambio fra autori e attori, pubblico e artisti. Il tutto sotto gli occhi di un Pirandello errante e quasi in trance, in una narrazione che accoglie l’imprevisto, se ne nutre come di una sporcatura vitale capace di rompere la barriera fra rappresentazione e pubblico. La stranezza è probabilmente il miglior film del regista siciliano e mette in scena il paradosso inevitabile di un’arte che non può prescindere dall’epoca in cui è nata, ma diventa grande quando riesce a superarla, ammettendo anche il dileggio iniziale e la conquista della classicità successiva.

Se Roberto Andò ci ha abituato a spaziare con alterna riuscita nel letterario e nel colto, la scossa di confusione più o meno disorganizzata dei becchini attori, e dei loro interpreti, ha notevolmente giovato alla vitalità del suo cinema. Ne viene fuori una fusione mirabile che sostiene in un insolito e modernissimo equilibrio sia profondità di sguardo che divertimento e ritmo, osservazione della realtà e sua divertita rielaborazione. Merito ovviamente di un Toni Servillo mai fuori dallo spartito, perfetto servitore della storia, oltre che di due talenti istrionici come Ficarra e Picone, che meritano una definitiva consacrazione come attori a tutto tondo, al di là della commedia o della risata. La forma è di classe, elegante e ricercata, come una lingua letteraria non polverosa e soprattutto non innocua. Dietro alla confezione c'è la carica di rottura di un'arte che scalcia e vuole imporre il suo sguardo.