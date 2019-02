La Paranza dei Bambini Recensione

La paranza dei bambini è un dedalo di voci, influenze e personaggi, come i vicoli del Rione Sanità o dei Quartieri spagnoli dove è stato girato.

Dentro al film s’incrociano il romanzo di Saviano, e l’immaginario che lo scrittore napoletano ha inaugurato con Gomorra e le sue filiazioni; i fatti di la cronaca e il cinema di Claudio Giovannesi, uno che ha anche diretto due episodi di Gomorra- La serie; la conoscenza sottile di Napoli del Maurizio Braucci di L’intrusa; la protagonista di quel film Valentina Vannino, qui interprete dalla mamma del protagonista, che invece si chiama Francesco Di Napoli e nella realtà viene dal Rione Traiano.

Quello stesso Rione Traiano che è stato raccontato da Agostino Ferrente in Selfie, anche lui al Festival di Berlino, e che di La paranza dei bambini potrebbe essere considerato il controcanto.

A dispetto della complicazione di questo intreccio, che è comunque fecondo e non un limite, Claudio Giovannesi riesce a raccontare la sua storia, la storia di La paranza dei bambini, con una chiarezza e una linearità quasi minimaliste, e solo a tratti apparentemente vicine a quella che può sembrare una semplificazione di azioni e reazioni.

Giovannesi è bravo, lo sappiamo perlomeno dai tempi di Alì ha gli occhi azzurri. Sapeva benissimo quali fossero gli ostacoli e i pericoli che il testo di Saviano, e il tipo di storia che racconta, gli mettevano di fronte; e li ha evitati tutti, aggrappandosi alla forza dei volti che ha scelto, e alla sua capacità di muovere la macchina da presa, isolando così sentimenti che non sono mai sfacciati, urlati, sottolineati.

Pur rinunciando consapevolmente a un pizzico di quel verismo che gli viene naturale, il regista romano trova la capacità di stare dentro le cose, tra le persone, mescolandosi tra loro, senza mai essere invadente: né nei confronti della storia, né in quelli dello spettatore.

Si può così permettere di alternare momenti di riuscito intimismo, nel raccontare i rapporti di Nicola con madre, fratello e fidanzata, a scene più spettacolari che toccano inevitabilmente Gomorra - come quando i paranzini provano le loro armi, in un momento fin troppo stereotipato - o son figli di riferimenti altri (un titolo per tutti il Carlito’s Way delle feste in discoteca e dei sogni di fuga).

Fino a giungere a un finale dove l’emotività è ovattata ma potente, e che possiede l’epica crepuscolare di certo western, con Nicola e i suoi che cavalcano verso il loro destino, gli scooter al posto dei cavalli.

In fondo, nel dedalo di La paranza dei bambini, quella scelta di Giovannesi era la strada più logica da scegliere. Perché la storia che racconta in qualche modo è nota, e il suo finale inevitabile.

Tutto quel che il regista poteva e doveva fare, l’ha fatto: mescolare i registri e utilizzare la forza dei sentimenti mantenendo un equilibrio difficilissimo, per tenere viva la tensione e l’attenzione di chi guarda; per tirarlo a sé, sempre di più, ma senza strattonare mai.