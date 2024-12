Hugh & DK Welchman, dopo il successo di Loving Vincent, tornano a proporre il loro cinema in rotoscoping, che adatta a riprese dal vero uno stile pittorico. Questa volta tocca alla corrente della Giovane Polonia, in un adattamento del romanzo "I contadini" del premio Nobel Wladyslaw Reymont.

Fine del XIX secolo, Polonia. Un villaggio risente economicamente della situazione politica: accerchiata dal dominio russo, la nobiltà si rifà sui contadini. La bellissima Jagna mantiene la sua libertà finché può: posporre il matrimonio la sottopone a maldicenze, e quando sua madre di fatto la "vende" per della terra al più ricco contadino vedovo del paese, la situazione degenera. Per la famiglia di lui, Jagna è una "sgualdrina" che si è impossessata della terra sposando l'uomo, e il figlio di lui che era il suo amante, Antek, sembra volerla solo possedere, non in grado di opporsi davvero al padre padrone.

Il romanzo "I contadini" (quattro volumi tra il 1904 e il 1909) del premio Nobel Władysław Reymont è una delle letture obbligatorie nei corsi di studi polacchi, così venerato da essere stato adattato al cinema già due volte, nel 1922 e nel 1973. La regista Dorota "DK" Kobiela, avendolo affrontato a scuola così come noi affrontiamo "I promessi sposi", solo in età adulta ha sperimentato una riscoperta personale del materiale, libera dalla consuetudine culturale e dalle coercizioni didattiche: ha proposto a suo marito Hugh Welchman, col quale aveva firmato lo sperimentale e affascinante Loving Vincent, un adattamento del testo con lo stesso spirito. La tecnica degli Welchman consiste nel ricalcare a olio delle riprese dal vero, consegnandoci le performance di attori e attrici dopo averle trasformate in quadri in movimento, legati all'epoca trattata: se per Loving Vincent si partiva dalle opere di Van Gogh, qui si sceglie la corrente pittorica della Giovane Polonia, più o meno coeva con la scrittura di Reymont. I suoi autori non seguivano lo stesso identico approccio, perché vi si trovano suggestioni a volte impressionistiche, a volte neoromantiche.

L'impatto estetico è di indubbio valore e continua a suscitarci la stessa ammirazione che Loving Vincent ci attivò: il team di pittori e pittrici che lavorano con DK & Hugh Welchman mette l'anima in una sottile trasfigurazione del reale che incuriosisce, senza essere urlata, consegnandoci un'immersione non solo in un'epoca storica, ma anche letteralmente nello sguardo di un'epoca storica. C'è da dire però che, forse inevitabilmente, La nostra terra colpisce meno di Loving Vincent: l'aderenza tra estetica e contenuto è sì forte, ma non è la perfetta equivalenza che si aveva raccontando Van Gogh con Van Gogh. La Giovane Polonia inoltre non reinterpretava le forme e i colori con il potente post-impressionismo di Van Gogh: ne risulta un'immagine che, specialmente nei primi piani, deve arrendersi ai lineamenti reali del cast e può incantare meno.

La vicenda, divisa in quattro atti corrispondenti a quattro stagioni (autunno, inverno, primavera ed estate), è un tipico romanzo storico, che DK e Hugh Welchman inquadrano dal punto di vista di Jagna, trovando in una figura cardine della letteratura polacca una rivendicazione di libertà molto contemporanea, con un'eco in un'emancipazione femminile più che mai discussa negli ultimi anni. Forse anche per questo, a sorpresa, La nostra terra si è rivelato un grande successo di pubblico in Polonia, specialmente per la generazione più giovane, che ha rivisto in quest'asfissiante percorso di Jagna il valore dell'indipendenza: il paesino si fa via via più violento e ingiusto verso la ragazza, in un'atmosfera asfissiante, in un patriarcato totale del quale le donne sono tenaci complici, e che anzi proteggono tenacemente. È comprensibile che il simbolico sorriso di Jagna nel finale, così contraddittorio di fronte all'abisso della sua solitudine, abbia avuto il pregio di segnare un percorso attuale nella propria tradizione letteraria, per ragazze e ragazzi polacchi. Per il resto del pubblico, La nostra terra rimane un film elegante, ma meno sofisticato nel racconto di quanto sia nell'estetica: lo schema narrativo un po' ripetitivo ne rallenta a volte il ritmo, specialmente nella prima metà.