Ben confezionato e con tutti gli elementi giusti e molte citazioni, ma privo di una vera "necessità", arriva il reboot al femminile della saga La Casa - Il risveglio del Male. La recensione di Daniela Catelli.

Stiamo assistendo in questi ultimi anni a un ritorno dell’horror sui nostri schermi, e questo ci fa un enorme piacere, come estimatori del genere, perché dove c’è la quantità può nascondersi la qualità. Tra la sabbia, insomma, si può trovare anche qualche pepita. In questo rinascimento del cinema dell’orrore manca però molto spesso l’originalità: con l’eccezione di Scream, i cui discendenti sono sempre godibili a causa della sua struttura “meta” che permette l'aggiornamento continuo della storia, chi scrive è molto meno convinto della necessità di continue riletture, reboot, sequel, prequel, requel, origin story e altro sui classici del genere. Ciò detto, La Casa – Il risveglio del Male, torna ad esplorare il mondo creato da Sam Raimi, Bruce Campbell e Rob Tapert più di 40 anni fa (!), con un suo sguardo inedito e al femminile sul tema, un’ambientazione claustrofobica e pochi spazi esterni (con l’eccezione del prologo, poco in sintonia col resto ma che si riallaccia all’epilogo che prelude ad un’eventuale continuazione), dando al pubblico soddisfazione con una certa quantità di ironia, citazioni palesi e nascoste ed ettolitri di sangue, come si conviene a una saga che ha per protagonisti demoni praticamente indistruttibili, che si impossessano dei corpi delle loro vittime straziandoli e possono venire uccisi (per così dire) o almeno neutralizzati solo facendoli letteralmente a pezzi e brandelli.

Per certi versi la saga di Evil Dead è rimasta legata non solo ai film di Raimi, ma più in generale al body horror degli anni Ottanta, con le deformazioni e mutazioni del corpo. Impossibile non pensare ai cenobiti di Hellraiser e ai film di Frank Henenlotter, al sadismo dei demoni che hanno banchettato coi corpi delle loro vittime in decine di film del periodo. Il corpo umano viene utilizzata dai “Deadite” come una marionetta vivente, abitato da entità che non danno tregua e fanno sembrare dilettanti Lucifero, Pazuzu e compagnia bella (si fa per dire), la cui fame di anime si traduce in un insaziabile appetito di interiora e sangue. Stavolta, anche se non viene mai chiamato Necronomicon, il Libro dei morti riappare, fortuitamente ritrovato dopo un terremoto nelle viscere di un condominio degradato di Los Angeles, nascosto in una cripta piena di simboli e oggetti religiosi, e recuperato dal solito impulsivo teenager e la maledizione si scatena dall’ascolto di vecchie registrazioni su vinile. Un elemento interessante, che rimanda alla “preistoria analogica” del genere cui ormai appartiene il geniale capostipite di Sam Raimi. E ce ne sono diversi di questi riferimenti, dalla scena col globo oculare alla motosega, che personalmente, nonostante la bravura dei protagonisti (soprattutto Lily Sullivan, australiana come Alyssa Sutherland, e la piccola esordiente Nell Fisher) ci hanno trasmesso un po’ di nostalgia per l’assenza di Ash/Bruce Campbell, che non compare in un cammeo visibile, ma ha fornito solo alcuni rumori alla versione originale.

La storia è incentrata sul ritorno di Beth (Sullivan) a casa della sorella, che non vede e non sente da (troppo) tempo, tanto che non sa nemmeno che il marito l’ha lasciata con tre figli da crescere, in un appartamento fatiscente all’interno di un condominio che sta per essere demolito. Alla vigilia del trasloco, si presenta alla sua porta per chiederle aiuto come ha sempre fatto, visto che ha scoperto di aspettare un bambino. Ma quando l’inferno si scatena, Ellie diventa la madre che vuole divorare i suoi figli e tutti i loro condomini, e toccherà a Beth, che si è sempre appoggiata agli altri, assumersi le responsabilità di proteggere i nipoti. Nel film sono disseminate diverse citazioni visive e tematiche, che non rimandano necessariamente alla serie, un chiaro omaggio del regista Lee Cronin ai classici che ama: due in particolare sono di Shining, una ovvia e l’altra meno ma altrettanto chiara, mentre la dinamica Beth/Kassie rimanda all’Aliens con Sigourney Weaver e la bambina (c’è anche un gatto rosso, tanto per togliere ogni dubbio). Più che un Ash in gonnella, Beth ricorda Ripley, l’eroina che combatte da sola contro i mostruosi alieni (il loro fine ultimo è lo stesso: non farsi divorare).

Tra le belle intuizioni del film c’è l’agglomerato di corpi finale che ci ha fatto ripensare a Society di Brian Yuzna, un’altra suggestione visiva che Cronin e i suoi (bravissimi) make-up ed FX Artists hanno deciso di inserire e che è un elemento di novità rispetto ai poteri dei Deadite. Sicuramente La Casa – Il Risveglio del Male è un buon horror, forse anche superiore alla media e (per quanto ci riguarda) alla versione di Fede Alvarez e ha tutti gli elementi giusti per attrarre il pubblico più giovane. Ma chi ha visto al cinema l’originale e i sequel di Sam Raimi (cioè i soliti e ormai vituperati Boomer), è bene che sappia che siamo (ancora) lontani da quei livelli.