Arriva al cinema il film che i Cahiers du cinéma hanno eletto come migliore del 2024, in cui il regista francese mescola riferimenti e generi in maniera sorniona e spiazzante. La recensione di L'uomo nel bosco di Federico Gironi.

È un po’ il Teorema di Guiraudie, e dei giorni nostri, questo L’uomo nel bosco, titolo italiano appiccicato un po’ a caso e un po’ no a un film che nella sua versione originale suona Miséricorde.

Guiraudie un po’ come Pasolini, quindi, ma senza l’iconoclastia antiborghese, e senza tensioni mistiche. Con in più, tanto sardonico umorismo, pure nero. Sarà per quello, forse, che in qualche modo mi ha ricordato anche La congiura degli innocenti, oltre che - ça va sans dire - certo cinema di Claude Chabrol.

Jérémie torna a casa, in un paesino tra i monti vicino a Tolosa, e ne succedono di tutte i colori. L’occasione è un funerale (di un fornaio di cui Jérémie, viene fuori, era innamorato), e lui approfitta dell'ospitalità e si piazza a casa della vedova. Col figlio del morto, amico d’infanzia, iniziano subito schermaglie fisiche, un po’ giocose e un po’ no, che nascondono una chiara tensione omoerotica. E poi Jérémie stuzzica, volutamente o indirettamente, pure un altro vecchio amico e perfino il parroco locale.

Gira che ti rigira, ci scappa un morto, che viene seppellito nel bosco. Nel bosco dove tutti, Jérémie compreso, vanno a far funghi: cercano i porcini, trovano spugnole. Spugnole che crescono proprio in corrispondenza del cadavere interrato di fresco, e che finiranno sulla tavola di questi personaggi.





Sulla carta, tutto può sembrare lineare, magari semplice e perfino scontato. Vagamente teatrale, con quei quattro o cinque personaggi che girano sempre tutt’intorno gli uni agli altri, e che sembrano essere figure così tipiche (o archetipiche). Solo che Guiraudie è regista assai poco lineare, e dentro una struttura visivamente quasi naturalista fa muovere figure capaci di scarti netti e decisioni sorprendenti, senza mai la voglia di stupire, ma solo di mostrare. E pure un po’ di prenderci per il naso.

L’ambientazione rurale aiuta a andare dritti al punto delle questioni, a arrivare sulla scena già spogliati da un sacco di sovrastrutture: quel che resta da togliere, stropicciare, sovvertire è il senso comune della (presunta) moralità. Senza clamori, o gesti teatrali: solo con l’andare naturale delle cose, del desiderio, dell’esistenza. Della vita e perfino della morte.

Guiraudie sembra dire sempre, e far pensare ai suoi personaggi, “ops, è andata così”. Sembra smontare pezzo per pezzo la grandiosità architettonica del dramma morale per arrivare a una semplicità disadorna, pagliacciona e acuminata. Senza protervia, senza mettersi in cattedra, ma con tanta leggerezza e un umorismo stralunato e beffardo.

Jérémie, quasi un Ripley suo malgrado, va incontro a una sorta di assoluzione miracolosa, e misericordiosa, nel nome dell’amore. La vita, e il desiderio, vanno avanti come sempre, incuranti degli inciampi e dei travagli.

Il cinema si spoglia di ogni pretesa formale, di ogni ostentazione verbale, per muoversi libero di fare e raccontare quel che più gli va, sfidando il caos. Anche libero di raccontare una storia che magari sembra rimanere aperta, che si perde in rivoli, ma che viene assorbita da un terreno che si fa fertile, per il domani, di quel che rimane dei personaggi, delle vicende, della loro inaudita libertà.