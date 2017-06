L'infanzia di un capo Recensione

Quando Brady Corbet ha girato L'infanzia di un capo, aveva 25 anni.

Da attore, dopo i primi passi in America con gente come Catherine Hardwicke e Gregg Araki, aveva già lavorato con la crema del cinema d'autore europeo: Michael Haneke, Lars Von Trier, Olivier Assayas, Betrand Bonello, Ruben Östlund.

Poteva accadere facilmente, allora, che il suo esordio nella regia fosse un film supponente e arrogante, dallo stile scopiazzato da quello di cotanti maestri: e invece, miracolo, non è stato così.

Anzi, quello di Corbet è uno degli esordi sì più ambiziosi, ma anche più compatti, personali e riusciti degli ultimi anni. Un film sorprendente, capace sì di ispirarsi agli autori con cui l'americano ha lavorato, ma con una personalità chiara, precisa, seduttiva, che gioca con le forme del cinema d'autore tanto quanto con quelle del cinema di genere.

Prescott, il bambino protagonista della storia, infatti, è un piccolo Damien: e non solo per la capigliatura che sarà al centro dei tanti momenti d'equivoco e turbamento sessuale così importanti per la sua (mal) formazione, e per la trama del film.

Un piccolo anticristo in potenza, che diventa tale per colpe ovvie ed evidenti - familiari in primo luogo, certo, ma anche del potere, delle istituzioni, della Chiesa - che, metaforicamente, Corbet mette in relazione con quelle del trattato di Versailles che sta sempre sullo sfondo del racconto e che ha partorito il Nazismo.

Un gemello perverso (dal potere, dal suo) e perduto di Fanny e Alexander, che non è stato salvato da nessuno: e che anzi è stato prima viziato e poi oppresso, represso, mai capito o educato, indirizzato.

Non sorprende allora che con quel suo stile lento e cupo, con quel tono carico della minaccia dell'apocalisse incombente, e con le musiche perfette e inquietanti di Scott Walker, L'infanzia di un capo assomigli a un horror kubrickiano, dreyeriano, fatto di sospensioni, angosce, ombre, sfumature: tutte affilatissime, tutte capaci di entrare sottopelle con la stessa morbida, sinuosa, apparente semplicità con cui Corbet alterna lunghe riprese a camera fissa ad altrettanto lunghi ed eleganti piani sequenza.

Anche sceneggiatore assieme alla moglie, la regista novegese Mona Fastvold, Corbet non sbaglia una virgola, mantiene la sua regia pulitissima e magnetica, non dice mai una parola di troppo: anzi, il suo è un film dove le parole sono trattenute, e comunque superflue, o mimetiche, mai davvero utilizzate per dire quello che si cela sotto, quello che colerà attraverso le crepe dei tre scatti d'ira del giovane Prescott, e che assumerà forma compiuta nell'epilogo.

A Corbet non interessa un ritratto storico preciso: la figura di Prescott non è riconducibile direttamente a quella di nessun dittatore totalitario del Ventesimo secolo.

A Corbet non interessa nemmeno tanto la complessità e la precisione dell'analisi psicanalitica che mette in campo, né un ragionamento di tipo storico e politico.

A Corbet interessa in primo luogo il cinema, vivaddio, e raccontare col cinema i lati oscuri, comuni e banali, della natura umana, del male umano, del potere: e di dove questi ci possono condurre.

Lo fa bene, benissimo, e speriamo continui a usare il cinema con questa intelligenza, con la capacità di mescolare ambizione e umiltà, talento e tenacia.