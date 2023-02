Un racconto d'amore, venato di politica, che s'ispira al romanticismo tedesco ma gioca con le luci dorate dell'estate e dei campi di grano. Un pasticcio, dove una gatta morta s'invaghisce di un castellano ombroso, e il finale è tragico come in un romanzo russo.

C’era una volta Emily Atef, una regista che cinque anni fa, nel 2018, fece parlare molto di sé per 3 Days in Quiberon, un film in effetti piuttosto bello che venne presentato alla Berlinale e vinse poi numerosi German Academy Awards. Era piuttosto bello, quel film, anche perché raccontava di una grande attrice, bella pure lei, Romy Schneider, lì interpretata da una brava (e bella) Maria Bäumer.

C’era una volta Emily Atef, e viene da chiedersi dove sia finita, perché questo suo nuovo Someday We'll Tell Each Other Everything è un film che, di bello, ha poco o niente: nemmeno una fotografia satura che insiste in maniera un po’ ridicola sui riflessi dorati dell’estate rurale germanica gettati addosso ai suoi protagonisti.

Nella presentazione del film su carta, Atef aveva in qualche modo avvertito: ci sono ricche dosi di romanticismo tedesco, in questo film. Niente tempeste e selve oscure, perché, l’abbiamo detto, siamo in campagne assolate, ma romantico, fino al caricaturale, è uno dei personaggi del film.

Ma andiamo per gradi.

Siamo nel 1990, e quindi all’indomani di una riunificazione difficile, anche e soprattutto dal punto di vista economico e monetario: quello tra le due Germanie. In una fattoria sul confine, oramai inesistente, vive una famiglia, e questa famiglia ospita la giovane Maria, diciottenne o giù di lì, fidanzata del giovane Johannes. I due condividono una soffitta, si amano. Lui, almeno, animo sensibile da artista, ama sicuramente lei. Lei, fin dall’inizio, dalla primissima scena, sembra un po’ gatta morta che legge Dostoevskij, passeggia per i campi, e non ha voglia di far niente. Poi però Maria posa gli occhi sull’ombroso vicino di casa, un quarantenne che vive da solo, con due cani feroci (che ci voglia dire qualcosa, il film?) e due cavalli, tra cui uno stallone (e qui, forse, anche?).

Non a caso, viene fuori da un dialogo, il vicino ombroso è un lettore forte pure lui. Diffidate dai lettori forti.

A questo punto anche i meno astuti di voi avranno capito che Maria finisce tra le braccia nerborure del vicino ombroso, che di nome fa Henner e che la ama con passione rabbiosa, esplicitata in scene di sesso che fanno un po’ ridere per questa certa qual animalesca attitudine di lui.

E forse qualcuno avrà anche capito che l’attrazione di Maria per Henner a scapito dell’amore romantico per Johannes è una qualche metafora bifronte dell’attrazione/repulsione di chi aveva fino a quel momento vissuto all’Est e viene attirato dall’Ovest seducente e dal capitalismo già un po’ selvaggio, specie se confrontato con le dinamiche economiche della DDR.

E forse, ancora, qualcuno avrà capito anche che Dostoevskij mica viene tirato in ballo a caso, in un film che, a modo suo, cerca di riprendere il filo dei discorsi filosofici del russo, senza coglierne né la profondità né, tantomeno, l’abilità di intessere trame e racconti.

L'importante, per Emily Atef, è che tutto sia chiaro e che tutto torni, che tutto sia infuso di luci dorate come peli di pube femminili, che il tormentato Henner sia la versione esplicita fin quasi alla parodia di un rude e passionale castellano romantico (tedesco) ottocentesco, che Maria, bella che seduce la bestia, continui comunque a modo suo a fare la gatta morta.

Per noi, l’importante, è tornare a casa e lasciare il film e la sua banalità alle nostre spalle.