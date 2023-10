Con Invelle il regista di animazione Simone Massi ha voluto evocare un passato rurale, che ha attraversato tre generazioni italiane. Una visione ipnotica e dolorosa. La nostra recensione del film presentato ad Alice nella Città, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma.

Invelle segue la stessa famiglia contadina nell'arco di sessant'anni, in tre fasi, col fil rouge (in tutti i sensi, c'è un panno rosso in gioco) di Zelinda: bambina durante la Grande Guerra, le viene impedito di studiare; madre di Assunta nel 1943, tra nazifascisti e partigiani, ha il suo ruolo attivo in una famiglia affollata; nonna nel 1978, testimone della fine di un mondo, quando suo nipote Icaro sta per lasciare la campagna e trasferirsi in città, e l'Italia è sconquassata dalla morte di Aldo Moro.

È ambizioso ma allo stesso tempo sussurrato e intimo questo Invelle, opera prima nel lungometraggio di uno dei nostri più stimati animatori a mano libera, Simone Massi, già David di Donatello nel 2012 per il corto Dell'ammazzare il maiale: come la maggior parte della produzione di Massi, la tecnica utilizzata in questo caso è ancora un libero ricalco di riprese dal vero, anzi una loro reintepretazione costante, tramite un grezzo tratto in bianco e nero con improvvisi sprazzi di colore, in una selezione di elementi narrativi che si liberano di quello che in un'inquadratura reale distoglierebbe sguardo e senso. E la parola "selezione" ritorna osservando lo stile di Massi a 360°, concentrandosi sul sound design, che annulla quasi del tutto un commento musicale, concentrandosi su suoni d'ambiente rarefatti o sprazzi di dialoghi il cui suono ha la stessa importanza del contenuto. Come Invelle rappresenta bene, compiendo il passo successivo verso il più grande respiro del lungometraggio, quella di Massi è un'animazione che rilegge la realtà senza tagliare mai i ponti con la sua potente eco.

La trasfigurazione della linea permette piani sequenza che collegano tra loro immagini, persone ed elementi che non avrebbero legami di continuità: accanto a questa visionarietà quasi ipnotica, come si diceva efficacemente servita dal sonoro, c'è però in Invelle un'emotività narrativa nostalgica curiosamente dura, l'importanza del ricordo accanto alla presa d'atto più amara. Il materiale autobiografico del marchigiano Massi punta a fotografare e preservare un mondo di persone qualsiasi, di non eroi che la storia spazza inesorabilmente via, così come il loro universo. Nell'essenzialità dei problemi che la famiglia di Zelinda affronta in più di mezzo secolo, c'è la certezza di un'esistenza ai margini di decisioni prese da un altro pianeta, dal quale si dipende e al quale alla fine ci si sacrificherà. Se si ha un minimo di dimestichezza con l'importanza del lavoro nelle campagne nella storia italiana, è dolorosissimo questo senso di ineluttabilità al quale Massi si abbandona, usando il suo Invelle come testimonianza di un cambiamento epocale. Il titolo "invelle", in dialetto marchigiano "da nessuna parte", parrebbe suggerire un'ironia amara che invece non traspare dalle immagini, serie e piene di suggestione, rispetto e anche una certa reverenza metafisica.

A metà strada tra la nostalgia e un viaggio onirico, quasi un incubo, Invelle richiede per la sua ora e venti l'accettare uno stile che probabilmente per ritmo pesa meno sulla misura del cortometraggio. Impossibile però non ammettere che, a visione terminata, un segno nella memoria non sia rimasto.