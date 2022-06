L'attrice e modella spagnola prova a proporsi come novella John McClane (con tanto di canotta bianca d'ordinanza), salvando l'America da un attacco nucleare e portando allo stesso tempo avanti le istanze del MeToo.

Ci vogliono appena quindici minuti perché Elsa Pataky finisca senza divisa militare e rimanga in canottiera bianca (poi, dopo un po', coperta da un giubbotto antiproiettile).

A pensar male - che, come diceva qualcuno, "si fa peccato, ma spesso ci si azzecca" - questa cosa accade perché così l'attrice e modella spagnola può far sfoggio più liberamente delle sue forme. Il che, considerato che questo è (anche) un film programmaticamente basato sulle istanze del MeToo, fa anche un po' strano.

Ma se Elsa Pataky rimane in canottiera bianca è anche perché è ovvio il tentativo di Interceptor di proporla come una novella Bruce Willis, come una John McClane al femminile. Che qui, virtualmente da sola, deve salvare l'America da un multiplo attacco nucleare.

Già perché lei, che nel film si chiama J.J., capitano dell'esercito invisa ai suoi dopo aver denunciato le molestie di un generalissimo, finisce di nuovo nel posto da dove era fuggita, una piattaforma militare nel Pacifico che è una delle due sole basi d'intercettazione missilistica che proteggono gli USA in caso di attacco nucleare russo, proprio quando dei terroristi hanno rubato sedici testate ai russi, distrutto l'altra base e attaccano anche la sua, con l'intento di nutralizzarla e poter attaccare la perfida America. Un'America rea, a seconda del terrorista che parla, di essere diventata troppo liberal, o di aver tradito gli ideali di un tempo in nome del Capitale.





Il riferimento a Bruce Willis, e in generale alla stagione gloriosa dell'action americano che l'attore incarna, non è solo iconografico.

La sceneggiatura di Interceptor non solo mira a replicare la struttura dei vari Die Hard, ma anche l'ironia e la brillantezza dei dialoghi di quei film, o di quelli scritti da Shane Black: da Arma Letale a L'ultimo boyscout.

Il problema dell'emulazione, come ci insegnava Tommaso Labranca, è che nella differenza che c'è tra il modello emulato e il risultato effettivamente ottenuto sta quella cosa che si chiama trash: prima ancora che Elsa Pataky rimanga in canotta, il copione si prodiga in battute che lasciano allibiti per quanto sono telefonate e didascaliche nel loro compito di tracciare le coordinate di base della storia, e che provocano un brivido di fremdschämen per i tentativi non eccelsi di risultare ironici.

Come quando si dice "ma non è possibile, il Pentagono ci avrebbe chiamato", e poi suona il telefono. O quando J.J. dice "devono avere degli uomini qui dentro", e alzando lo sguardo vede un addetto alle pulizie tirare fuori un mitra.





Interceptor è poi il genere di film dove si proninciano, seriamente, battute come "siamo l'unica cosa che divide l'America dall'Armageddon", o "uccidimi pure, ma non fare mansplaining".

Sorprende, in questo senso, che sia l'opera prima da regista di uno che nella vita fa lo scrittore, tale Matthew Reilly, che ha firmato la sceneggiatura assieme a Stuart Beattie: uno che non sarà Harold Pinter, certo, ma che non è nemmeno proprio uno sprovveduto.

Per il resto, l'azione è d'ordinanza, l'andamento pure, Luke Bracey fa quel che deve nel ruolo del villain e Chris Hemsworth, marito di Elsa Pataky, assiste divertito e orgoglioso dall'interno, facendo il tifo per la moglie, per mezzo di un "ironico" cammeo.