Altro che commedie romantiche: l'attrice americana è nata per fare la scream queen. E per farsi dirigere da Michael Mohan. La recensione di Immaculate di Federico Gironi.

Basta serie tv. Basta i tentativi di commedia romantica. Dei cinecomic, poi, non ne parliamo nemmeno. Perché Sydney Sweeney, video dei Rolling Stones a parte, una cosa deve fare, dopo aver visto questo Immaculate - La Prescelta: deve fare la scream queen.

E, possibilmente, di preferenza, girare film con Michael Mohan, che già con The Voyeurs aveva dimostrato di essere quello capace di utilizzare bene questa giovane attrice americana dai grandi occhi languidi e blu, e che è ben consapevole (come d'altronde la stessa attrice) di come l’attenzione di buona parte del pubblico arrivi su di lei anche per due motivi ben precisi, sintetizzabili nella consonante D, magari anche raddoppiata.

Insomma, Sydney Sweeney funziona molto bene, in Immaculate. E d’altronde forse è anche bene, e utile, e giusto, ricordare che uno dei suoi primissimi ruoli le è arrivato grazie a John Carpenter, che la volle in quello che - purtroppo - è rimasto il suo ultimo film per il cinema, The Ward.

Se è vero che la sua protagonista funziona bene, sarebbe ingiusto però dire che Immaculate funzioni solo in virtù di lei. Perché non si esauriscono nella Sweeney, i meriti del film, che sono tanto di sceneggiatura quanto di regia.

La partenza forse non è delle più folgoranti, appare un po' banale e poco coinvolgente. Ma Mohan fa del suo film un piano inclinato, e la progressione degli eventi si farà coinvolgente. Soprattutto perché, rispetto a quanto ci si poteva aspettare, Immaculate ribalta molte delle carte in tavola.

La grande svolta sta tutta nell’origine della misteriosa e inspiegabile gravidanza di Cecilia, la giovane novizia americana che è arrivata in un convento alle porte di Roma dove tutto sembra misterioso e minaccioso. Perché questa volta l’opposizione tra demoniaco e divino viene messa in discussione, dato che dietro a questa “immacolata concezione” c’è un piano che è - anche - un radicale attacco nel film a certo estremismo religioso che snatura i concetti base della stessa dottrina che vuol professare.





Mohan limita al giusto i jump scare, rifugge da effettacci di bassa lega (specie se digitali) e si affida anima e corpo all’artigianato cinematografico, utilizzando i movimenti della macchina da presa, i trucchi prospettici, l’impianto goticheggiante delle atmosfere e un cast davvero ben assemblato per ottenere i suoi scopi. Consapevole del setting e dell’immaginario che si porta dietro, arriva anche a giocare con le regole e l’immaginario della cosiddetta nunsploitation; e quindi, con la (supposta) carica erotica e le (indiscutibili) forme della sua protagonista, esaltate da svariate scene in cui la bianca sottoveste che indossa senza che sotto ci sia null’altro è rivelatrice, specie se bagnata.

L’americano si dimostra capace di elaborare la tensione, soprattutto psicologica, attingendo alle regole dell’horror e appoggiandosi alle scenografie e all’illuminazione, riuscendo in alcune scene davvero degne di nota, come quella in cui la giovane Cecilia, in fuga dal convento e con le doglie, cerca la strada per la salvezza nel buio labirinto di alcune catacombe. E più va avanti, più Immaculate abbonda anche nel sangue, di diversa provenienza. Ma non non c’è traccia di sangue, né di forme femminili esposte, nelle inquadrature che più rimangono in mente di Immaculate, capace di mettere sullo schermo immagini che contengono del perturbante con una certa qual classica eleganza.

In tutto questo, colpisce - almeno a noi italiani - l’uso intelligente degli attori di casa nostra: Giorgio Colangeli è un ambiguo cardinale, Bendetta Porcaroli una giovane suorina ribelle che farà una brutta fine. Ma da applausi sono Dora Romano - meglio nota come la signora Gentile di È stata la mano di Dio - nei panni della madre superiora, e Betti Pedrazzi (anche lei nel film di Sorrentino, tra le tante altre cose) in quelli di una suora anziana sempre sospesa tra il rassicurante e l’inquietante.