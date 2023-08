Il veterano regista Keiichi Hara dirige per l'A-1 Pictures questo Il castello invisibile, un anime drammatico e fantastico che affronta il tema del bullismo e di come possiamo aiutare noi stessi sostenendo il prossimo. La nostra recensione.

La tredicenne Kokoro non va più a scuola, preoccupando sua madre: bullizzata dalle compagne, non le vuole affrontare. Un giorno nella sua camera lo specchio diventa un portale per un'altra dimensione, dove un castello circondato da un oceano infinito ospita, per diverse ore al giorno, altre sei persone, più o meno suoi coetanei o coetanee. Una misteriosa bambina con la maschera di lupo lancia la sfida: chi di loro vincerà una particolare caccia al tesoro nel castello potrà esprimere un desiderio. Se lo esaudirà, nessuno di loro ricorderà più l'esistenza del castello.

Il regista Keiichi Hara è un veterano dell'industria animata giapponese: classe 1959, ha cominciato a lavorare sulle serie Doraemon e Martina e il campanello misterioso negli anni Ottanta. La sua ultima regia cinematografica risale al 2019 e s'intitola The Wonderland, riecheggiando già quel gusto alla Lewis Carroll che inevitabilmente si avverte anche in quest'ultimo Il castello invisibile. Si tratta dell'adattamento cinematografico di un romanzo del 2017 scritto da Mizuki Tsujimura, che ne ha poi ricavato un manga pubblicato tra il 2019 e il 2022. Insomma, questo lungometraggio animato arriva come coronamento di una storia che appassionato i lettori, forte probabilmente del tema narrato senza troppi giri di parole: un disagio giovanile che aveva pure avuto il suo spazio nel recente Belle di Mamoru Hosoda.

Non che Il castello invisibile si possa paragonare a quei risultati estetici: a costo evidemente contenuto, con colori tenui, illuminazione semplificata e movimenti accennati, è costruito soprattutto sui confronti psicologici. È un film sobrio anche quando rappresenta visioni oniriche. Sceglie la strada della timidezza nel rispetto dei suoi introversi protagonisti, usando la sospensione, le pause e i non detti per mettere in scena il disagio... lasciando però anche allo spettatore il tempo così di abitare i suoi significati. La sceneggiatura di Miho Maruo cerca di non perderne nemmeno uno, e si può chiudere la visione appagati, specialmente quando si trova la conferma ad alcune connessioni logiche tra i personaggi. Mizuki Tsujimura è famosa in patria come scrittrice di gialli, e la patina di mistero che avvolge questa metaforica semplicità fiabesca è intrigante.

Non si tratta qui però di scoprire un assassino, ma di trovare la forza per andare avanti, cercando una via d'uscita da varie forme di vessazione: psicologiche ma anche fisiche, dalle percosse a qualcosa di peggio. Non è un caso che Aki, la ragazza più traumatizzata, diventi il perno logico ed emotivo della vicenda, in modi che non sveliamo. Il tema del bullismo non è di certo nuovo, ma è prezioso il modo in cui la storia, Hara e il team dell'A-1 Pictures vi associano la forza salvifica del desiderio. La capacità di sognare un avvenire è una testimonianza di vita che permette a tutti di abitare il presente e il futuro: la solitudine nella quale i protagonisti stavano per sprofondare aveva però già deviato i loro desideri, in direzione meschina, sadica o vendicativa. La crescita qui è più che mai un ampliamento di sguardo, un confronto con gli altri in nome di grandi sorprese, come lo scoprirsi persino più forti di quanto immaginiamo. Senza buonismi: è a se stessi che bisogna garantire una seconda possibilità, non a chi a stento realizza il male che semina.