I nipoti dei fiori, la recensione del documentario sulla storia personale dei figli degli hippie italiani

Diretto da Aureliano Amadei, arriva nei cinema I nipoti dei fiori, storia autobiografica di una generazione cresciuta fuori dalle regole della società borghese, dai genitori hippy negli anni Settanta e Ottanta. La recensione di Daniela Catelli.

C'erano una volta i figli dei fiori, i cosiddetti hippie o fricchettoni. Quelli che, sull'onda di un movimento nato negli Stati Uniti negli anni Sessanta, non scelsero di ribellarsi allo status quo borghese con le armi o con la politica, ma con un'agognata comunione con la natura, nella vita libera da regole, costruendosi famiglie allargate nelle comuni, o alla ricerca negli angoli più remoti (e poveri) del mondo di paradisi naturali e artificiali, dove le droghe erano considerate strumento di conoscenza e vicinanza allo spirito primordiale della terra e dunque a Dio. Spesso giovanissimi, questi figli ribelli di famiglie schiave del consumismo, partirono per viaggi disagiati in pullmini scalcinati o mezzi di fortuna, ebbero a loro volta dei discendenti che crebbero in modo libero, impensabile in un mondo come quello odierno dove si pretende di controllare tutto della loro vita senza tuttavia saperne nulla, senza regole, bambini spesso lasciati soli a se stessi, costretti a badare da soli alle proprie necessità e a crescere in fretta, in assenza di guida. Piccoli selvaggi che oggi hanno 40 o 50 anni, come il regista Aureliano Amadei, che con il documentario I nipoti dei fiori si interroga e interroga amici e coetanei su cosa abbia voluto dire nella propria vita crescere in quel modo e quanto gli “insegnamenti” ricevuti nei primi e fondamentali anni di vita li abbiano portati a essere gli adulti di oggi e cosa di questo vogliano o possano trasmettere ai propri figli.

E' come se questi ragazzi fossero appartenuti ad un'unica gigantesca tribù, nonostante le differenze di destinazione e di scelte di vita: chi in India, chi in Africa, chi in Sudamerica, chi in Italia, in comuni o case trasformate in centri d'incontro alternativi, a Bologna o altre località, capelli lunghi, droghe, feste e orari sballati, in cui a volte i bambini si smarrivano, più abituati a stare in contatto con adulti che con coetanei, se non appartenenti allo stesso mondo. Ma al tempo stesso avevano una vita più stimolante, conoscevano persone di altre razze e culture, animali e luoghi esotici, eterni girovaghi loro malgrado. Si riconoscono dai nomi, come vediamo nel film di Amadei, che di questi nipoti dei fiori è un esponente - Aureliano, Amaranta, Arco, Hiram, Malì e così via – e si confrontano sui propri ricordi delle esperienze vissute. Sono accomunati anche dal fatto di essere sopravvissuti, in un momento in cui molti passarono dalle droghe leggere e psichedeliche all'eroina che ha falciato una generazione, anche di artisti. Quasi tutti, oggi, fanno un lavoro creativo e intellettuale, qualcuno ripudia l'esperienza, ma non del tutto, si rende conto comunque che oggi sarebbe improponibile, e cede a volte a compromessi che gli pesano quasi come un tradimento.

C'è anche molta ironia e autoironia in questo ritratto di chi questa ribellione al mondo degli adulti inquadrati e ligi alle regole borghesi e del capitalismo l'ha vissuta inconsciamente, esposto a pericoli impensabili per i bambini di oggi ma al tempo stesso amato, sia pure in modo diverso. E' un bel documentario, I nipoti dei fiori, proprio perché sono i figli di quella generazione di anarchici utopisti a parlarci (i padri che vediamo, oggi settantenni o più, restano sullo sfondo e le madri non partecipano) di un periodo ammantato da pregiudizi e mistero, oggetto al tempo stesso di fascino e diffidenza. I bambini non vogliono sentirsi diversi dagli altri, ma questi lo sono stati e sono diventati comunque adulti responsabili che ancora si interrogano e si pongono dubbi. Forse come genitori potranno sbagliare a loro volta, ma la loro esperienza sembra averli resi più consapevoli e maturi di molti loro coetanei.

I nipoti dei fiori è sia un'analisi personale che un saggio antropologico di grande interesse. E chiude con la figlia maggiore di Aureliano che esce di casa e lui che - dopo essersi sincerato di sapere dove va e averle dato appuntamento telefonico - chiude la porta. E' una fine simbolica che mostra la vita di oggi in una famiglia dove ci sono comunque delle regole e le case non sono più un porto di mare, in una società dove si comunica e si condivide sempre meno, ma dove le esperienze vissute da queste persone, avvolte da un'aura quasi mitologica, restano a testimonianza di una vita in cui ci si è spinti oltre per superare i propri genitori, con la fortuna di essere sopravvissuti e poterle raccontare senza demonizzarle, ma con la giusta distanza che impedisce anche di ammantarle di leggenda.