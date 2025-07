I Fantastici 4: Gli inizi, la recensione del film Marvel che prova a essere diverso

È arrivato I Fantastici 4: Gli inizi: chi aspettava al varco i Marvel Studios con una vera "ripartenza" del Marvel Cinematic Universe sarà accontentato? Proviamo a dare una risposta in questa recensione.

Da quattro anni i Fantastici 4, cioè Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm, cioè Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa, sono un baluardo dell'umanità, in un mondo futuristico col sapore degli anni Sessanta. Quando si profila la minaccia del divoratore di pianeti Galactus, annunciata dalla tormentata araldo Silver Surfer, dovranno capire come intervenire: la cosa è resa più complicata del previsto anche dalla gravidanza inaspettata di Sue, con papà Reed diviso tra la sua mente razionale e l'affetto che lo lega al nascituro.

Quanto peserà il giudizio dei fan e del pubblico (boxoffice non di certo escluso) sulle spalle di Matt Shakman, regista di I Fantastici 4: Gli inizi, l'uomo che dopo WandaVision si è sobbarcato un passo delicatissimo per il Marvel Cinematic Universe? Perché non solo i Marvel Studios arrivano dalle difficoltà economiche di Captain America: Brave New World e Thunderbolts*, ma il celebre quartetto creato da Lee & Kirby ha avuto un percorso non trionfale al cinema: due film pre-esplosione del fenomeno MCU, e un esperimento di reboot, flop molto imbarazzante nel 2015.

Personalmente ci ha convinto l'idea generale di racconto: nessuna origin story (solo un recap video contestualizzato), una maggiore semplicità della vicenda, un concentrarsi su pochi personaggi e sul loro percorso emotivo, e di conseguenza un minore peso della conoscenza enciclopedica dell'MCU per godersi una storia. Era un passo necessario da compiere per la partenza di una Fase 6 che si potrebbe considerare da questo punto di vista una vera "Fase Reboot". L'operazione riesce per noi a trasmettere un certo gusto ingenuo che l'ambientazione anni Sessanta incornicia, puntando praticamente tutto sull'idea di famiglia come depositaria dell'unica vera nostra identità. Senza fare spoiler, abbiamo apprezzato che il villain innesti un conflitto etico iperbolico negli eroi e nell'intera popolazione mondiale, in un contrasto tra bene pubblico e bene privato che è sempre alla base di quei buoni racconti che sanno crearti il giusto disagio. Shakman non ha nessuna fretta di usare Reed, Sue, Johnny e Ben come fenomeni da baraccone sin da subito, cercando di alzare il ritmo della spettacolarità visiva solo quando la storia lo richieda. E anche questo è apprezzabile. Però...

Però per noi I Fantastici 4 - Gli inizi non è riuscito davvero a spiccare il volo come avrebbe potuto. Il gusto anni Sessanta nel production design e nei costumi non si riflette mai in una solida estetica in regia: non c'è un gioco particolare sulla ripresa, sulle soluzioni di montaggio o sui colori (qui davvero troppo poco saturi) dell'audiovisivo anni Sessanta. Ci riferiamo a quel gioco che pure Shakman aveva gestito così bene nella prima metà di WandaVision. Nella confezione alla fine il film, escludendo il minimo sindacale di qualche filtro visivo o sonoro molto basilare, è un film Marvel Studios più standard di come appare a prima vista.

Premettendo poi che non siamo quel tipo di spettatore che s'impunta e s'indigna per i famigerati "plot hole", ammettiamo tuttavia che già durante la visione, senza nemmeno fare troppo sforzo, abbiamo storto il naso davanti ad alcune mosse dei protagonisti: sulla carta dovrebbero essere dei geni, ma ci è sembrato che alcuni piani d'azione fossero sin troppo ingenui, accolti peraltro a scatola chiusa da una popolazione che cambia idea un po' troppo in fretta. E se sulla carta non esagerare con gli effetti più urlati (almeno all'inizio) è condivisibile, ogni tanto si vorrebbe davvero che questi Fantastici 4 fossero appunto più "fantastici", che i loro poteri fossero messi in scena con maggiore allegra complicità: forse è una pretesa un po' ingenuotta, però il paragone col Superman di James Gunn verrà spontaneo per la concomitanza dell'uscita, e quel film dimostra come rispettare i personaggi non escluda il volersi divertire un po' con loro. Prendere sul serio il mito è importante, per carità, però non ci sarebbe nulla di male a essere più disinvolti con protagonisti soprannominati "Mr. Fantastic", "Donna Invisibile", "Cosa" e "Torcia Umana". Questa gravità forse un po' eccessiva ha il suo riflesso nel casting: Pedro Pascal ci è sembrato sin troppo serio e un po' troppo distante, Vanessa Kirby severissima. Il Ben e il Johnny di Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn fanno quello che possono per alleviare i toni, ma siccome la gravità prevale, i loro tentativi di umorismo suonano più forzati del previsto.

I Fantastici 4 - Gli inizi non è certo un film che manchi di sincerità o affetto per alcuni dei baluardi Marvel, e si avverte che un cambio di rotta è stato avviato, ma... la manovra non è ancora terminata.