Guida pratica per insegnanti: la recensione del malinconico omaggio a un mestiere nobile

Un omaggio malinconico e pieno di umanità all'insegnamento e alla scuola rappresenta il nuovo capitolo nella carriera di Thomas Lilti, capace di raccontare i medici in Ippocrate e Il medico di campagna. La recensione di Mauro Donzelli di Guida pratica per insegnanti con Vincent Lacoste e Adèle Exarchopoulos.

La cultura francese è legata ai luoghi della manifestazione quotidiana della sua storia di cittadinanza repubblicana con particolare attenzione e sincerità. Microcosmi aggregativi in cui la società esprime il suo ruolo nei confronti del singolo che rivendica come momento cruciale, vera base della piramide in cui si esprime. Uno dei testimoni e da anni narratori di questi universi spesso dati per scontati è Thomas Lilti, che per anni ha svolto il mestiere di medico, anche in parallelo con quello di sceneggiatore e regista, tornando a indossare il camice poi, per vocazione e in “omaggio a Ippocrate”, durante i mesi più duri della pandemia di Covid-19.

Ha raccontato proprio il suo mondo, quello di un giovane medico che si affaccia per il primo anno al servizio in trincea in un ospedale, nello splendido Ippocrate, passando poi a un lato meno “glamour” della professione ne Il medico di campagna. Poi ne Il primo anno ha raccontato il grande ostacolo selettivo rappresentato dal primo anno di studi di Medicina, sempre con Vincent Lacoste come suo alter ego. Lo è anche in Guida pratica per insegnanti, titolo originale Un métier sérieux, in cui approfondisce l’universo della scuola, concentrando la sua attenzione su un altro primo anno, quello di un giovane alle prese con la tesi di dottorato che non riesce a finire e una prima supplenza come professore in un istituto della provincia appena fuori Parigi.

Lilti torna a concentrarsi su un ganglio vitale del suo paese, dalla sanità alla scuola, sottoposto a pressioni costanti, in una società che cambia e si evolve, un ruolo che sembra nel corso degli anni sempre meno considerato cruciale. Di fragilità parla in generale, Guida pratica per insegnanti, per una volta oltre che dell’istituzione di chi si trova dietro alla cattedra, non tanto degli studenti. Sono loro a essere analizzati e raccontati, con le preoccupazioni di un ruolo complesso, di potere ma anche complice, in un equilibrio quotidiano che si esplicita per una o poche ore al giorno all’interno di un’aula. Ci sono insegnanti di tutti i tipi, come quelli che lo sono da trent’anni, cominciando a subire il tempo che passa, quello che passa solo per gli insegnanti, non per gli studenti che rimangono giovani e se ne vanno inseguendo il sogno di un futuro. Generazioni diverse, per Pierre, Meriem, Fouad o Sandrine, entusiasmo o noia, famiglie solide o più spesso separazioni e figli con cui è sempre più difficile trovare un dialogo, che diventano lo specchio dentro casa dei rischi o delle incapacità di educare, oltre che formare, loro coetanei, ogni giorno in aula.

Un ritratto appassionato di un universo stanco, in preda a un costante stato di crisi, che si appiglia alle piccole soddisfazioni date da studenti che reagiscono o apprezzano quanto accade in classe. Prevale la malinconia di una comunità che cerca di appoggiarsi e diventare una famiglia di mutuo soccorso, non solo una classe sociale. Un anno scolastico in cui l’irruzione di un novellino spaesato permette a tutti gli altri di avere quel minimo di distanza per riconoscere quella fiammella di entusiasmo che sembrava ormai spenta. È un mestiere serio, come questo toccante carosello di personaggi, ognuno con un percorso ben chiaro e non banale, rivendicato con disincanto. E come la vita fatto di nuovi arrivi e nostalgie, di amori e rimpianti. Magnifici gli interpreti, dal solito noto Lacoste a François Cluzet, da Adèle Exarchopoulos a William Lebghil.