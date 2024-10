Joseph Gordon-Levitt, Lily James e Tim Blake Nelson sono solo alcuni dei protagonisti di questo film di chiara ispirazione coeniana, che gira attorno a un cadavere e a un milione di dollari. Presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024. La recensione di Greedy People di Federico Gironi.

Siamo su un’isola. L’immaginaria isola di Providence, nel North Carolina. È lì che si svolge la storia, è lì che accade letteralmente di tutto, in un parossismo di eventi tragici e comici, grotteschi e adrenalinici.

Gli ingredienti: una donna a capo del distretto di polizia che ha perso un figlio, un agente al suo primo giorno di lavoro, il suo esuberante collega che ha con una relazione clandestina con una donna cinese, il cadavere fresco fresco della moglie dell’uomo più ricco dell’isola, un milione di dollari in contanti ritrovato in una cesta, non uno ma ben due killer professionisti, e ancora mogli incinte, segretarie particolari, massaggiatori ambigui e un povero cagnone che fa una brutta fine.

Potsy Ponciroli è il regista di Old Henry, uno dei nuovi western più interessanti degli ultimi anni. Raccontava di un uomo che sognava solo di stare tranquillo e che, dopo lunghe sopportazioni, è costretto a (ri)prendere in mano una pistola per poter continuare a farlo.

In qualche modo anche molti dei personaggi di Greedy People sognano una vita tranquilla, e finiscono per prendere in mano una pistola. Solo che, appunto, qui c’è il movente, se non l’aggravante, dell’avidità. Unita, tanto per cambiare, all’idiozia umana.

Dite che che c’è qualcosa, in tutto questo, che ricorda il cinema dei fratelli Coen? Non state sbagliando. E non solo perché nel cast c’è Tim Blake Nelson, che pure era il protagonista di Old Henry.

Dentro Greedy People si possono ritrovare tracce di Blood Simple, Fargo, e perfino del Grande Lebowski. Se consideriamo che tutto parte col sogno di una terribile tempesta, può anche venire in mente il finale di A Serious Man, e non mancano accenni a Burn After Reading.

Detto questo, vedendo il film è ovvio che il copione di Mike Vukadinovich e il film che Ponciroli ne ha cavato sono un omaggio ai due fratelli del Minnesota, più che un plagio, e l’impressione che a far pendere la bilancia da quel lato sia più il lavoro del regista che quello dello sceneggiatore.

A dispetto di una certa cupezza che emerge progressivamente, e che domina il finale, il tono complessivo di Greedy People è quello della commedia. Nera, ovviamente. Con toni sopra righe sotto alle quali, invece, si nascondono oscurità che rimangono sempre solo suggerite.

Tutto è molto estremo, tutto paradossale, ma la sospensione dell’incredulità, questo film, se la merita.

Ponciroli è rigoroso, prescinde dalla mortale e si subordina al divertimento; non molla un secondo né le redini né il ritmo del racconto, e non offre facili e ammiccanti momenti consolatori.

Perdono tutti, in Greedy People. Perlomeno tutti coloro che hanno voluto giocare a un certo gioco. Vince solo chi voleva davvero stare solo tranquillo, e fare il genitore. Guarda un po’: proprio come in Old Henry.