Il cinema, lo sguardo, la memoria. Tutto quello che enrico ghezzi è, ha fatto, è stato, sarà, è dentro questo film, questa videocosa di incredibile densità, di libera intelligenza, e di un'umanità commovente. La recensione di Gli ultimi giorni dell'umanità di Federico Gironi.

Come si fa a spiegare enrico ghezzi, come si fa a raccontarlo? Come si fa, direbbe forse lui a questo punto, a spiegarsi, a raccontarsi enrico ghezzi? Quel ghezzi che con le sue intuizioni, i suoi accostamenti, le sue riflessioni, tutte spericolate e miracolosamente fuori sync, e per questo perfettamente a segno, ha illuminato la formazione e il cammino di legioni di cinefili che si nutrivano avidamente di lui, delle sue elucubrazioni, dei suoi scritti, e soprattutto nella sua incarnazione televisiva, cronenberghiana, nel suo essere Blob, Fuori Orario, e tutto il resto.

enrico ghezzi, per quei pochi distratti che non lo sapessero, è da anni alle prese con una malattia che lo ha allontanato dalla tv, ma che non ha intaccato la sua capacità di ragionare e immaginare e pensare il cinema, le immagini, la vita.

Cinema, immagini e vita che stanno dentro un film, Gli ultimi giorni dell’umanità, che enrico ghezzi ha realizzato assieme a Alessandro Gagliardo, e con la collaborazione di sua figlia, Aura.

E infatti: infatti dentro Gli ultimi giorni dell’umanità (titolo apocalittico e niente affatto casuale, preso in prestito dello spettacolo di Luca Ronconi bastato sul testo di Karl Krauss e portato in scena al Lingotto, e in tv dalla Rai, del quale dentro alla videocosa cinematografica di ghezzi è insertato un lungo e fondamentale monologo) c’è appunto, anche, la vita di enrico ghezzi, e della sua famiglia, Aura e tutti gli altri.

Poi, certo, certamente, dentro Gli ultimi giorni dell’umanità ci sono i frammenti di film (il precipitare onirico di 8 e ½ e King Kong, Shock Corridor e Nostra Signora dei Turchi, Pelešjan e Anthony Mann, klaatu barada nikto e i soldati morti di Kurosawa, gli occhi a raggi X di Ray Milland e i Lumière, il set di The Dreamers e La strategia del ragno, e ovviamente L’Atlante di Vigo, e chissà quant’altro; ci sono Straub e Huillet all’università di Torino; le parole di Franz Kafka e quelle di Edgar Allan Poe che scaraventano nel Maelström; ci sono vulcani che eruttano, navi nella tempesta, astronauti nello spazio. C’è il cinema che, per citare e.g., è “il fantasma estremo del desiderio e, nello stesso tempo, una sorta di conferma di quanto il desiderio sia un fantasma, il desiderio di vedere, di oltrepassare il limite del frame, di essere colui che vede o di essere la cosa vista, che ci appartiene in quanto desiderio e non in quanto soddisfazione”.

C’è, sempre citando e.g., il montaggio come “macchina che cattura l’eccedenza”.

C’è, fin dal titolo, e sempre più chiaro, esplicito, nascosto anzi, sempre perturbante, il sentimento vertiginoso dell’apocalisse, di una catastrofe intesa in senso letterale, forse, ma anche, soprattutto, in senso etimologico e matematico: la catastrofe come rivolgimento, capovolgimento, come rottura di equilibrio strutturale e cambiamento di una forma preesistente.

In mezzo, sopra, intorno e dentro tutto questo, ci sono le immagini più familiari, e per noi meno familiari, dell’archivio privato di enrico ghezzi, e non tanto quelle del suo ufficio in Rai stracolmo di carte, libri e videocassette, ma quelle della sua casa, della sua famiglia, delle figlie (Aura e Martina) e del figlio (Adelchi), della moglie Nennella Bonaiuto, degli amici, dei parenti, delle vacanze e dei primi giorni di scuola, dei risvegli, delle cene, delle colazioni, delle librerie, dei tavoli, dei divani, degli schermi. Di sé stesso, di tutto quello che è enrico ghezzi e di tutto quello di cui enrico ghezzi, per citarlo di nuovo, è memoria.

E non è in sé la dimensione intima, giocosa, insistita, del rapporto tra ghezzi e le sue figlie e suo figlio, a essere delicato e commovente, o forse sì, ma lo è anche, lo e di più, perché dentro Gli ultimi giorni dell’umanità c’è enrico ghezzi in tutta la sua intelligenza, la sua visionarità, il suo genio, la sua ricerca, il suo lavoro e il suo lavorìo, ma c’è anche enrico ghezzi in tutta la sua umanità, appunto, in tutta la sua condizione, in tutto il suo (voler) essere sguardo, memoria, immagine, sogno, fantasma, desiderio.

“Gli spettatori impietriscono quando passa il treno”, dice Aura Ghezzi citando i diari di Frank Kafka. Poi, dopo un po’: “Incantato da quella vista, si svegliò”.

Ecco. Così.