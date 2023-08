Tre narrazioni e tre generazioni che vivono in una provincia segnata dalla perdita nella Cuba di oggi sono raccontati dall'opera prima di Tommaso Santambrogio, Gli oceani sono i veri continenti, presentato alle Giornate degli Autori di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Una stazione dalle colonne imponenti e una certa decadenza generalizzata, che non riguarda però le panchine in perfetto stato, utilizzate da chi aspetta di partire e da chi attende il ritorno dei tanti partiti da tempo. È una Cuba decadente e catatonica, quella del piccolo paese di provincia in cui Tommaso Santambrogio, milanese classe ’92 esordiente nel lungometraggio, torna per elaborare un suo corto di qualche anno fa dal medesimo titolo, Gli oceani sono i veri continenti. Rimangono come protagonisti una giovane coppia di artisti innamorati composta da Alex e Edith. Questa volta, però, amplia il suo sguardo e racconta anche dell’anziana Milagros, e di due bambini, Frank e Alain, grandi appassionati e praticanti dello sport nazionale da quelle parti: il baseball.

Tre narrazioni che si intrecciano sullo sfondo di San Antonio De Los Banos, con l’acqua che scorre nei fiumi, per strada, nell’aria pregna di umidità della pioggia caraibica che rallenta tutto. Un’acqua che appesantisce e non porta via le angosce quotidiane di chi lotta contro il razionamento, di tutto, da decenni. Una decadenza che “è una scarica di energia, dimostrando come tutto finisca”, per dirla con Edith, un’abilissima marionettista in procinto di partire per l’Italia, mentre Alex sembra incapace di togliersi di dosso il torpore e l’attaccamento all’isola e ai suoi ritmi. Una popolazione che continua a lasciare il proprio paese, soprattutto verso gli Stati Uniti. Un’emigrazione record che porta a una sempre maggiore sovrapposizione fra il paesaggio interiore a quello esteriore, costituito da rovine e da un senso di perdita che accompagna i pochi che non sono partiti, una volta raggiunta la prima età adulta.

Tre generazioni e tre approcci alla vita: il futuro di chi non sa neanche cosa sognare, come i bambini, il presente fattivo e pieno di sogni che sperano possano diventare progetti imminenti da realizzare, per i trentenni, e il passato venato di una nostalgia che è quella di Cuba tutta, criogenizzata in un passato “glorioso e rivoluzionario”. Aleggia un senso di abbandono declinato qui nel personale ricordo dell’amore di una vita per l’anziana Milagros, che legge lettere d’amore di tanti anni prima del suo amato, partito per la guerra in Angola. La memoria è presente in ogni luogo o oggetto, senza pauperismi ma con un’insistita umanità che ne cattura l’anima. Così come la perdita, o l’assenza, nel caso dei bambini rappresentata da un padre e evocato solo nei litigi a volume alto con la madre esausta.

Uno scorrimento del tempo che suona artificiale, lascia una scia di malinconia mista a rimpianto. Uno spettacolo di marionette rivendica una vitalità che ormai i protagonisti proiettano, semmai, solo in un altrove immaginato in una terrazza che permette di allargare lo sguardo. Santambrogio delinea con grande abilità questa sospensione, i piccoli gesti e la malsana atmosfera, con toccante adesione al respiro affannato dei vicoli, delle case inumidite e delle assenze che hanno invaso il paesaggio, senza trovare una rigenerazione che tornasse a far aderire il ciclo della natura con quello di chi abita da quelle parti. "Tutto cambia perché nulla cambi", per citare Il gattopardo, libro preferito della marionettista Edith, unico personaggio che riesce a interrompere questa stagnazione, a cambiare esteriormente, oltre che interiormente.