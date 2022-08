Gemma Arterton è protagonista assoluta di un melodrammone confortevole e ironico, prevedibile e rassicurante, con evidenti sfumature gender, che segna il debutto nella regia cinematografica di una commediografa inglese di nome Jessica Swale.

Come dar torto ad Alice Lamb, il personaggio interpretato da Gemma Arterton in questo Giorni d'estate, brutto e poco calzante titolo italiano di un film che in originale suona Summerland, e non solo perché parte della storia è d'ambientazione estiva?

Come dar torto a una che nella vita vuole solo scrivere, che per farlo si è trovata un bel cottage isolato con vista sulle bianche scogliere di Dover, ma alla quale, in un modo o nell'altro, qualcuno vuol dare sempre fastidio?

Non solo i bambini che la prendono in giro per il suo brutto carattere, per il suo essere zitella, che la chiamano spia nazista. No. A un certo punto anche un bambino, uno solo, che, sfollato da una Londra bombardata dai tedeschi, le viene affidato in toto. A lei. Proprio a lei.

A una che, a vederla così, l'istinto materno non sa nemmeno dove stia di casa. A una che, verremo a sapere, proprio contro lo scoglio del desiderio di genitorialità ha visto naufragare un grande, grandissimo amore, lasciandola ferita per sempre.

Va da sé che in Giorni d'estate (che poi è il primo film scritto e diretto da un'affermata commediografa britannica di nome Jessica Swale, per la quale proprio la Arterton ha recitato a teatro) asperità e conflitti servono per regalare al personaggio protagonista batture e occasioni di usare ironia e sarcasmo. Che l'essere bisbetica di Alice è solo funzionale a quella che sarà la sua conversione, e che tutto, ma proprio tutto, finirà con l'appianarsi nel modo più ovvio e scontato. Anche troppo.

Lo si capisce abbastanza subito, dal tipo di personaggi, dalla trama, dalle ambientazioni e da una certa qual sdolcinata e studiata mollezza nel modo in cui Swale usa la macchina da presa e dirige gli attori, che quella di Giorni d'estate è una di quelle vicenda melodrammatiche fatte di sentimenti intensi e incroci narrativi tanto ovvi da risultare spericolati che, proprio per quella loro particolare natura, al cinema spesso venivano definiti "polpettoni", non necessariamente in senso dispregiativo.

Volendo essere più neutrali, o fare la figura di quelli più colti, si potrebbe fare riferimento al feuilleton ottocentesco, ma il punto è lo stesso: il procedere di questo film lungo le più confortevoli e confortanti traiettorie dei luoghi più comuni, del sentimentalismo più spinto.

Alice studia il folclore, si interessa in particolare ai miraggi (c'è una metafora dietro, non sorprendetevi), e non è difficile immaginare che, nel contesto della storia di questo film, che non è solo la storia di una donna che impara ad amare un ragazzino come un figlio, ma anche e soprattutto quell di una donna omosessuale (grande rivelazione!) che vedrà la grande frattura della sua vita sanata nella maniera più improbabile. E quindi, in qualche modo, cinematograficamente possibile.

Il passato di Alice e il suo futuro verranno decisi nel presente degli anni Quarante da un incontro fortuito che forse fortuito non è, e che declina con implacabile meccanicismo la poetica narrativa della Swale e le idee di sceneggiatura e messa in scena. Che non sono molte ma sono, innegabilmente, precise. Nel bene, come nel male.

Un bene che, in Giorni d'estate, si rivela spesso e volentieri, come spesso accade nel contesto del cinema britannico, negli attori e nella loro capacità recitativa.

E il riferimento non è solo alla Arterton, che regge un po' da sola il film sulle spalle già di per loro robuste, o al giovane Lucas Bond, ma a tutta una serie di volti, quasi tutti anziani, che popolano il villaggio presso cui vive Alice, e che sono protagonisti di siparietti e scene che ti danno quella sensazione quasi tattile, gustativa, di provincia britannica, comoda e rilassata. Una sensazione che che ti fa sentire lì, in quel villaggio, come se si fosse in casa propria, o davanti al più rilassante degli sceneggiati televisivi.