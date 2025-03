Con una confezione che cerca raffinatezza e costruisce una tensione crescente, Gioco pericoloso finisce per essere meno incisivo rispetto alla sua stessa premessa.

Con una triangolazione che si regge su intenzioni e fatti non dichiarati o taciuti, la storia di Gioco pericoloso riprende il classico tema del terzo incomodo in un'altrettanto classica veste da film di genere. Il film è un thriller psicologico diretto da Lucio Pellegrini, che lo ha anche scritto partendo da un soggetto sviluppato insieme alla compagna Elisa Fuksas (e vagamente autobiografico per la coppia). Scivolando su due piani non necessariamente correlati tra loro, ovvero le relazioni sentimentali da una parte e il mondo artistico dall'altra, la storia si cinge intorno a tre personaggi in stadi professionali diversi: Carlo è un noto scrittore e critico d'arte, la sua fidanzata Giada è una ballerina con una carriera apparentemente in ascesa. Un artista di nome Peter Drago, che fatica a trovare la forma espressiva a lui più congeniale e ancora lontano dall'ottenere il credito che ritiene di meritare, si insinua nella vita della coppia, incrinandone sempre di più la stabilità.

Chi sia e cosa veramente voglia costui è la domanda che si fa sempre più importante durante la visione.

Il regista incornicia subito la storia che vuole raccontare all'interno di una precisa scelta estetica. C'è una ricerca di forma, tanto nei movimenti di macchina quanto negli allestimenti scenografici, che conferisce al film una confezione raffinata. Pellegrini lascia che le location naturali e architettoniche assecondino la storia. La villa isolata nel verde in cui vive la coppia si presenta fin da subito come presagio di un malessere incombente, rappresentato ovviamente dal personaggio di Eduardo Scarpetta. L'attore rimane in equilibrio tra affabilità e intimidazione, spingendo Drago verso il limite dell'invadenza, secondo quanto dettato dalla sceneggiatura.

Fino a quel punto, la gestione delle informazioni su chi sia e cosa voglia rimbalza bene sugli altri due protagonisti. Cerca l'affermazione da Carlo? Vuole un ritorno di passione con Giada? È un diabolico psicopatico o uno stalker da prendere a schiaffi?

Gioco pericoloso sposta continuamente l'asse che regge la relazione a tre in base ai segreti che vengono a galla. È fondamentale, infatti, che anche la sintonia della coppia vacilli per mantenere una tensione sempre crescente. Adriano Giannini e Elodie sono una coppia di interpreti ben assortita, altra scelta che si rivela cruciale, considerata la natura claustrofobica del film e il relativo peso sulle spalle degli attori.

Il film si impegna molto nel costruire una struttura che possa generare apprensione e procedere verso un'escalation, come un buon thriller richiede. E tutto funziona fino a un certo punto, quando sembra che sia più importante che Gioco pericoloso mantenga una sorta di credibilità rispetto agli eventi che racconta. Non che fosse necessario un bagno di sangue, ma il rischio percepito dai protagonisti (e dal pubblico che si immedesima in loro) non è così alto come avrebbe potuto essere sulla base della premessa. E allora rimane una bella confezione di un film che, se fosse stato più estremo, avrebbe lasciato una traccia più profonda di sé.