La gallina Gaia e il gallo Rocky tornano con figlia Molly al seguito, in Galline in Fuga 2: L'alba dei nugget, ora su Netflix, sequel dello storico film in stop-motion della Aardman Animation. Com'è andata?

Ora che Rocky e Gaia sono al sicuro insieme a tutte le altre galline, sull'isolotto idilliaco dove le avevamo lasciate al termine del primo Galline in fuga, sono le nuove generazioni a dare problemi: la loro intrepida figlia Molly infatti vuole assolutamente scoprire il mondo sull'altra sponda. Manco a dirlo s'imbatterà nel nuovo progetto imprenditoriale della diabolica Mrs. Tweedy, costringendo mamma, papà e vecchie amiche a salvarla... sempre in nome della libertà delle galline, ovunque esse si trovino.

Al di là della sua scoppiettante sceneggiatura e caratterizzazione dei personaggi, il primo Galline in fuga oltre vent'anni fa consolidò l'inglese Aardman Animations a faro della stop-motion moderna sul piano tecnico e commerciale: quel film detiene ancora il record come più alto incasso mondiale per un lungometraggio realizzato con quella tecnica. Per l'occasione furono proprio i cofondatori dello studio, Nick Park e Peter Lord, a codirigere e ideare una fiaba stralunata, avventurosa e anche piuttosto nera, là dove era necessario. Nel 2023 questo sequel Galline in fuga: L'alba dei nugget non nasce da loro ma porta la firma dello stesso sceneggiatore, Karey Kirkpatrick, ed è diretto dal Sam Fell di Giù per il tubo, Despereaux e Paranorman, veterano dell'industria da trent'anni. Trova però la strada di un'uscita esclusiva in streaming su Netflix, attuale finanziatrice della Aardman, che nel corso dei decenni ha sempre avuto difficoltà a conciliare il suo estro surrealista britannico con la committenza di capitali spesso americani. Nemmeno questa volta siamo sicuri che ci sia riuscita.

L'alba dei nugget porta di certo il gusto della Aardman per un mondo fermo agli anni Sessanta (pezzi in colonna sonora inclusi), qui con una lettura politica sottotraccia interessante. Mrs. Tweedy è il capitalismo che sta per inaugurare il fast food: il fatto che in questo film, più che nel prototipo, si trasformi nella villain spietata di una spy story alla Bond o Mission Impossible è un elemento satirico leggero, tipico aardmaniano. Eco di quest'intenzione è la strategia di "seduzione" delle galline con un letterale lavaggio del cervello, ottenuto tramite la tecnologia. E il messaggio è chiaro. I vecchi personaggi rimangono simpatici, nonostante la rivoluzione al doppiaggio: Thandiwe Newton e Zachary Levi sostituiscono Julia Sawalha e Mel Gibson per Gaia e Rocky, che da noi hanno le voci di Eleonora Reti e Gianfranco Miranda, al posto di Nancy Brilli e Christian De Sica nel primo capitolo. C'è meno glamour promozionale, anche se abbiamo trovato indovinata la voce inglese di Bella Ramsey per l'energica figlia indomita Molly: reduce da The Last of Us (dov'era doppiata sempre da Arianna Vignoli), è una presenza volitiva contemporanea molto coerente con lo spirito di questa saga. Che dopotutto parla di galline determinate, ricordiamolo.

Va però detto che non siamo di fronte a un messaggio inedito nel mondo dell'animazione, men che mai nei due decenni trascorsi dal prototipo: oltretutto la tematica familiare, dove due genitori dibattono sulla necessità o meno di lasciare una figlia a esplorare il mondo, riecheggia l'attuale Prendi il volo dell'Illumination, come tanti a sua volta debitore del capostipite animato moderno di questo tema, Alla ricerca di Nemo. Suona un po' paradossale lamentarsi di un retrogusto di già visto davanti a un sequel, lo ammettiamo, però davvero c'è qualcosa di sin troppo risaputo e collaudato nell'impianto drammaturgico generale della storia. Dall'anima Aardman che ancora ricordiamo sentiamo di dover pretendere quel pizzico di anarchia in più: stilistica e di contenuti. L'abbiamo cercata e l'abbiamo trovata nella "periferia" del film, in alcune divagazioni nonsense in scene che oltreoceano sarebbero state condotte in modo più tradizionale, in quelle sporadiche gag visive o di animazione che però sono soffocate da una narrazione appunto molto tradizionale, irreggimentata e senza rischi. Ci si diverte, certo, perché la confezione tecnica ormai è a prova di bomba, però l'apice cinematografico della Aardman rimane Shaun Vita da Pecora: Il film del 2005. Un lavoro privo di dialoghi, tutto mimico e - guardacaso - sponsorizzato da un'azienda europea come Studiocanal.