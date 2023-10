Anselma Dell'Olio, che in un suo precedente documentario sulle derive esoteriche di Federico Fellini aveva già sfiorato il soggetto, approfondisce il discorso sul controverso personaggio torinese. Tra tante testimonianze e alcune discutibili ricostruzioni.

Nel corso della sua non lunghissima carriera da documentarista (ha esordito nel 2017), Anselma Dell'Olio ha raccontato Marco Ferreri nel suo esordio, Franco Zeffirelli finendo a Venezia nel 2022, e anche un certo Federico Fellini. In quest’ultimo caso, però, con un taglio particolare e personale. Il suo film, che si intitolava Fellini degli Spiriti, andava come suggerisce il titolo a indagare sulla ben nota passione e per il grande interesse che il più grande genio della storia del cinema italiano aveva nei confronti del metafisico, dell’esoterico, del magico: dalle sue forme più triviali a quelle più filosofiche.

E quindi, in quel film del 2020, che trovate disponibile su RaiPlay, di parlava del rapporto di Fellini con lo psicanalista junghiano Ernst Bernhard e con le cartomanti, con l’I-Ching e coi tarocchi, e inevitabilmente anche con la figura di Gustavo Rol.

Altrettanto inevitabile, forse, che Dell’Olio andasse a approfondire questa figura misteriosa e controversa in una sorta di spin-off del suo doc su Fellini. Il titolo, non poteva non essere che Enigma Rol.

Percezioni, premonizioni, veggenze, lettura del pensiero, telecinesi, smaterializzazioni. Perfino la capacità di camminare sulle acque e di scovare tumori invisibili alla scienza medica. Di questo e di molto altro è stato capace Gustavo Rol, figlio dell’alta borghesia torinese che, poco più che ventenne, scoprì di avere quelli che lui non chiavava “poteri” ma “possibilità”. Grazie alla fama che in poco tempo ottenne, il salotto torinese di Rol fu frequentato da alcune delle figure di maggior rilievo dell’Italia nel XX secolo: da Gianni Agnelli a Fellini, appunto, da Cesare Romiti a Vittorio Gassman, da Adriana Asti a Giorgio Strehler, passando per numerosissime persone comuni. A molte delle quali, si dice, Rol salvò la vita grazie alle sue diagnosi.





Visto dai suoi detrattori come un "mediocre illusionista" (così lo definì Piero Angela), e come un essere superiore e illuminato dai suoi tanti amici e adepti, Rol rimane ancora oggi una figura misteriosa, un enigma, come giustamente titolato in questo documentario.

Una docufiction, più che un documentario vero e proprio, visto che alle tantissime testimonianze dirette di persone che con Gustavo Adolfo Rol hanno avuto a che fare, tutte ritratte su un fondale nero (da Paola Gassman a Riccardo Muti, da Adriana Asti a Emanuele Trevi, passando per la compagna di Rol, il suo medico e molti altri ancora), Anselma Dell’Olio associa delle discutibilissime ricostruzioni di momenti della vita di Rol che, più che una fiction, ricordano una soap sudamericana. Meglio vanno invece quegli inseri che, per ovviare al problema degli effetti speciali nel live action, decidono di raccontare le imprese di Rol utilizzando l’animazione.

Al netto di queste e di alcune altre problematiche, è anche vero che un film come Enigma Rol poco ha nella sua essenza a che vedere con la questione formale. In fondo quello che conta, nel film, sono le tante testimonianze, appassionate in un senso come nell’altro, che cercano invano (volutamente) di trovare una verità oggettiva su Gustavo Rol.

E se Pietrangelo Buttafuoco dichiara con fervore che “bene ha fatto Rol” a non volersi mai sottoporre a test per verificare le sue “possibilità”, la linea da sposare, forse, su Rol e sul film, è quella portata avanti da Giuliano Ferrara nel segno dello scetticismo più filosofico: l’impossibilità di formulare un giudizio e, di conseguenza, la sua sospensione.