Un Pinochet vampiro continua a succhiare il sangue dei cileni in El Conde il film che segna il ritorno in patria per Pablo Larrain oltre che in concorso al Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Un’immagine. Un prologo ideale uscito però mesi prima del film El Conde, per mettere in chiaro una volta per tutte la premessa cruciale, da condividere prima possibile con gli spettatori, con cui tornare ancora una volta sulla sua ossessione, il generale Pinochet. Un’ossessione artistica e personale, per Pablo Larrain, soprattutto in quanto cileno, poi come figlio di genitori entrambi politici di alto livello in un partito di destra con radici quantomeno ideali negli anni del generalissimo al potere. Allora come raccontarlo di nuovo, questa volta direttamente, mettendo in scena l’uomo? Rendendolo un vampiro, come dice di averlo immaginato per anni, “un essere che non ha mai smesso di circolare attraverso la storia, nella nostra immaginazione e nei nostri incubi”.

È quindi un non morto, e come tale conferma che la storia, almeno la sua, malsana e malefica, si ripete. Allora deve essersi fatto beffe anche della mortalità, dopo essere sfuggito alla giustizia, proseguendo in serenità a succhiare il sangue dei cileni, ancora oggi “un ricco paese di poveri”. Un’allegoria che diventa premessa folgorante, materializza “il mostro” e attraverso il genere, la satira con venature estetiche horror, lo rende innocuo. Un vecchio vanesio seduto in un divano di una casa malandata e sperduta nell’estremo sud del paese, isolato da tutti, circondato dalla sua famiglia che si è meritato e sottoposto a quel processo, sotto forma cinematografica esilarante e spesso implacabile, che non ha mai subito prima.

Dopo aver raccontato in tre film gli effetti e le lotte durante e intorno al suo regime, così come le conseguenze, in Tony Manero, Post Mortem e No - i giorni dell’arcobaleno, è allontanandosi dal realismo che lo rende affrontabile. Non fa più paura, diventa un vampiro in crisi esistenziale che è indeciso se proseguire o no con la sua vita da soldato. Siede davanti alla macchina da presa, davanti a chi guarda, sottoposto al supplizio più temuto da tutti, dittatori o meno: il confronto in famiglia. Figli, figlie, amori o alleanze, nuove venute pronte a redimerlo, molto cattoliche, tanto per (non) fare i conti anche con quelle istituzioni religiose che hanno rappresentato un piedistallo sul quale il regime di Pinochet ha potuto contare.

Ma è soprattutto visto come un ladro, conti nascosti in banche sparse per il mondo. Perché Larrain lo mette di fronte alle sue responsabilità, e in questo gli trova una “compagna” e complice ideale che viene proprio dalla nazione contro cui guerreggiarono nelle Malvinas/Falkland, ovvero la Lady di ferro, Margaret Thatcher. Li vede come numi tutelari di un iper liberismo sfrenato e arruffone, sempre più distante dal popolo e anche dal populismo, mentre è la stessa democrazia cilena che riconosce nata con il peccato originale di non aver mai ucciso realmente - anche qui in tante accezioni diverse - quel ridicolo omuncolo che si diverte a rappresentare nel manifesto con degli incongrui occhiali rosa.

Spassoso e scritto con feroce ironia, El Conde chiude i conti con il tiranno ma lancia l’allarme sulle sue propaggini capaci di rendere ancora traballante la sinistra cilena di oggi, tornata dopo cinquant’anni alla Moneda con il presidente Gabriel Boric, classe ’86. Prende di mira il potere e si toglie lo sfizio di sottoporre il vampiro e i suoi accoliti a molte cure Pablo, versione sudamericana e dal diverso sapore cinematografico della proverbiale cura Ludovico di kubrickiana memoria. Ci sarà anche qualche semplificazione, ma che divertimento amaro, che ritmo e intelligenza, nelle due ore del Conte.