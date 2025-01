Dopo Capitan Mutanda, la DreamWorks Animation porta al cinema anche l'altra celebre creazione di Dav Pilkey, Dog Man, metà uomo metà cane. La nostra recensione di questo forsennato e coloratissimo cartoon.

Lo zelante poliziotto Knight e il suo cane Greg sono una coppia inseparabile, ma un incidente pone fine all'idillio. Delle infermiere molto creative li salvano fondendoli in un cane poliziotto... letteralmente: Dog Man diventa un uomo-cane muto e abbaiante, sempre votato all'arresto (ripetuto, inutile) della sua nemesi Gino il gatto. La loro rivalità traballerà davanti alla nascita del figlio di quest'ultimo, Ginetto, creato come clone ma assai più buono del suo babbo adottivo.

C'è un aspetto forse poco noto dello scrittore e illustratore Dav Pilkey, già creatore del popolarissimo Capitan Mutanda, portato sullo schermo nel 2017 proprio dalla DreamWorks Animation, che si occupa oggi anche di Dog Man. Da bambino Pilkey era iperattivo e soffriva di dislessia e deficit di attenzione, e finì per riversare nella creatività la sua frustrazione, perché gli era difficile seguire le lezioni scolastiche e rapportarsi coi coetanei. Scegliamo quindi un punto di vista diverso per giudicare una cifra stilistica non originale di questo Dog Man: il suo ritmo frenetico, le sue gag visive e verbali che si susseguono alla velocità della luce, la sua urgenza di unire la fantasia sperticata con i sentimenti, il suo ammiccare consapevole alla quarta parete... seguono sicuramente un'impostazione un po' stremante del cartoon contemporaneo per i più piccoli. Fanno parte di un gioco funambolico che può stancare gli adulti e chi non è appassionato dell'aspetto più anarchico dell'animazione, quello alla Tex Avery, per intenderci. Allo stesso tempo però, se si deve adattare Pilkey, dobbiamo ammettere che forse non si può fare altrimenti, proprio per rendergli onore: il suo universo è saturo e vivace, esaltato, buffonesco, ingenuo. C'è in lui la letterale voglia di divertirsi come un bambino, attraverso associazioni di idee libere, dove l'elemento satirico, quando c'è, è al massimo un'eco del mondo degli adulti: quello che conta è giocare.

E Dog Man gioca bene, grazie al copione e alla regia di Peter Hastings, veterano dell'animazione televisiva comica da trent'anni, quando scriveva gli episodi degli Animaniacs. Il suo gusto per la gag trova l'allestimento sempre più libero e prezioso della DreamWorks Animation: da diversi anni l'azienda si è affrancata dalla CGI fluida con illuminazione fotorealistica, ancora seguita da Disney e Pixar. Già Capitan Mutanda aveva cercato di riprodurre correttamente le fattezze dei personaggi in modelli 3D, ma qui si va oltre, perché nel frattempo ci sono stati gli Spider-Man della Sony Pictures Animation e la DreamWorks stessa ha percorso altre strade estetiche con Troppo cattivi o Il robot selvaggio. La computer grafica viene piegata a un movimento a scatti, con forme ed espressioni molto bidimensionali, in mondi delicatamente finti, come per farci assistere a una stop motion di sagome cartonate: l'assurdo trova la sua espressione migliore in questa forma che ne serve così bene la sostanza (o può proprio fare a meno della sostanza, abbandonandosi alla fantasia).

Nel suo crescendo che rilegge addirittura i kaiju movie in un modo davvero ridicolo, Dog Man diverte per tutta la sua durata, e tutto sommato il messaggio ultimo a favore della bontà ingenua regge il colpo della sua frenesia. Anzi, forse il dolce Ginetto rappresenta proprio una speranza di calma e serenità, in quest'immaginario così comicamente ansioso.