Torna al cinema il 14 ottobre in versione restaurata, 30 anni dopo la sua realizzazione, Dellamorte Dellamore, dal romanzo di Tiziano Sclavi. Un'occasione unica per rivedere o vedere per la prima volta uno dei film italiani di genere più originali. La recensione di Daniela Catelli.

Francesco Dellamorte è il custode del piccolo cimitero di Buffalora. Gli fanno compagnia l’aiutante Gnaghi, che prende il nome dall'unica sillaba con cui parla, "gna", i fuochi fatui e i “ritornanti”, ovvero i morti che per una strana epidemia hanno deciso di uscire dalle tombe per divorare gli esseri umani. La sua vita, oltre a seppellirli, è ucciderli di nuovo, e tenersi il più possibile alla larga da quei ridicoli vivi che minacciano con le loro ridicole burocrazie il suo piccolo mondo. Fino al giorno in cui una bellissima giovane vedova, “Lei”, non entrerà nella sua vita, facendolo ammalare d’amore.

Quando uscì, nel 1994, molti ammiratori di Dylan Dog, raccontano lo sceneggiatore Gianni Romoli e il regista Michele Soavi, andarono a vedere Dellamorte Dellamore, convinti di trovare sul grande schermo una trasposizione del personaggio creato da Tiziano Sclavi per i fumetti della Bonelli. Forse, pensiamo noi, gli autori giocarono anche un po’ con questo equivoco, visto che scritturarono per il ruolo Rupert Everett, che aveva, a sua insaputa, prestato le fattezze all’indagatore dell’incubo, e lo armarono di una Bodeo, l’arma di Dylan. Le somiglianze tra i personaggi sono molte, già in fase di creazione: Francesco Dellamorte vive assieme ad un aiutante un po’ scemo, guida un Maggiolino Volkswagen bianco, ha un certo successo con le donne, cerca di portare a termine la costruzione impossibile del modellino di un teschio, come il suo corrispettivo fa col galeone, Dylan si rilassa suonando il clarinetto e Francesco l’elenco telefonico. Ma mentre il primo sceglie la rassicurante compagnia della morte, fino a farsene strumento attivo e rinuncia per sempre all’amore, il secondo la combatte e ogni volta si innamora ostinatamente come fosse per sempre.

Francesco Dellamorte è lo specchio oscuro, l’anima nera di Dylan Dog e nasce prima del suo più fortunato riflesso, che poi incontrerà anche sulle pagine della serie dedicata al suo successore. L’enfant prodige del fumetto italiano, Tiziano Sclavi, scrive il romanzo nel 1983, quando ha 30 anni come il suo protagonista e molte fobie ancora non superate. Sembra possedere, come lui, l’ostinazione ribelle dell’eterno adolescente che si difende chiudendosi in se stesso e nel suo piccolo mondo, non volendo vedere quello che c'è fuori, scoprire se c’è qualcosa oltre la collina, perché forse non c'è niente, come vedremo. Dellamorte ha, di fatto, parecchie caratteristiche in comune con l’autore e con quella età della vita. Il romanzo esce solo nel 1991 e tre anni dopo arriva al cinema il film di Michele Soavi.

Conosciuto all’estero col titolo molto meno suggestivo di Cemetery Man, Dellamorte Dellamore resta un unicum nel nostro cinema di genere. E’ un piccolo film auto prodotto, con una trama che solo in parte ricalca la struttura ondivaga, a tratti surreale e decisamente non lineare del romanzo (che non ha una trama vera e propria), a cui Romoli riesce a dare una certa coerenza narrativa, anche se il film è nettamente diviso in due: quando l’anima ferita del protagonista, innamorato di tre donne identiche (forse solo nella sua immaginazione) che per vari motivi non potrà avere, si volge al male, la storia abbandona l’atmosfera grottesca della prima parte per diventare decisamente horror, prima del poetico finale (assente nel libro). La lavorazione è lunga e faticosa, quasi sempre in notturna, d'inverno, sotto la pioggia costante e immersi nel fango (l’esatto opposto di Non aprite quella porta di Tobe Hooper, in pratica), e sfora sui tempi previsti, tanto da esasperare l'esausto Rupert Everett che aveva accettato con molto entusiasmo il progetto e che è perfetto nel ruolo. Come perfetta, nonostante le critiche di molti, appare la ventiduenne, bellissima Anna Falchi in tre ruoli, come lo è Fabiana Formica in quello della figlia del sindaco di cui si innamora Gnaghi, interpretato, o meglio, mimato in modo splendido da François Hadij-Lazaro, principalmente cantante e polistrumentista, occasionalmente attore, che ci ha lasciato l’anno scorso, mentre è ancora con noi, a 99 anni, Claudia Lawrence che interpreta la vecchietta, assidua visitatrice del cimitero. Nel film c’è anche in una piccola parte Barbara Cupisti, interprete di La Chiesa e Deliria, i due precedenti splatter di Soavi.

Rivisto oggi, Dellamorte Dellamore si conferma una felice eccezione nel cinema di genere italiano e il suo essere oggetto di difficile classificazione ne aumenta il fascini. Intanto, è un film molto più colto di quanto possa apparire a prima vista: il bacio tra Francesco e Lei avvolti dal sudario è una citazione del quadro di Magritte Gli amanti (apparso già nel fumetto) e Soavi si concede una bella ricostruzione di un altro quadro, stavolta notturno, ovvero L’isola dei morti di Böcklin. Poi è un film artigianale, dove i miglior talenti del cinema italiano danno il meglio del loro mestiere: bellissime, pittoriche e immaginative le scenografie di Antonello Geleng, ambientate per la maggior parte nel vero cimitero di Guardea in Umbria; suggestiva la colonna sonora di Manuel De Sica e ottimi gli effetti speciali di trucco di Sergio Stivaletti, tra i migliori che abbia mai fatto. Bellissima l’idea dei ritornanti che escono dalle tombe infestati dalla mandragora, ibridati con le piante. In un’epoca senza CGI, per fare i fuochi fatui ci si deve accontentare di immergere dei batuffoli di cotone nell’alcol e dargli fuoco, nella speranza che nel buio non si notino i fili delle canne da pesca a cui sono attaccati, ma l’effetto risulta ancora più curioso proprio per l’assoluta semplicità con cui viene realizzato. Da applauso, ancora, la sequenza della resurrezione del motociclista zombi e l’assalto dell’orda di piccoli boy scout.

Dellamorte Dellamore è un film a tratti anche ingenuo, sicuramente imperfetto ma pieno di idee e cuore, che restituisce alla perfezione il mondo di Tiziano Sclavi (almeno di quello Sclavi), dove nessuna inquadratura è lasciata al caso (non sappiamo se Soavi sia più stato così ispirato) e ci racconta la solitudine a cui siamo condannati, e da cui forse può salvarci, se non l’amore, sicuramente l’amicizia.