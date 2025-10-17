Cinque secondi: la recensione del film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

Un uomo si rinchiude in un casolare malandato in mezzo ai boschi, con un evidente peso da sottortare. Paolo Virzì dirige il suo film più drammatico, cercando però di alternare luce in un contesto cupo segnato dalla colpa. La recensione di Mauro Donzelli del film Cinque secondi con Valerio Mastandrea splendido protagonista.

Un uomo solo in scena, fin da subito appare trascurato e incolto quanto il casolare in cui dorme e mangia scatolette. Una proprietà che, proprio come lui, ha vissuto epoche decisamente migliori. Sono le stalle ristrutturate di un’antica proprietà nobiliare nella remota campagna toscana, mentre lui non sembra intenzionato a ristrutturarsi, tutt’altro. Si intuisce un peso enorme che grava sul corpo e sul suo presente, un passato che reclama un’espiazione che lui prende in conto senza sconti. Il suo isolamento è rotto solo da un saluto che manda col cellulare, ogni mattina appena svegliato da un sonno agitato dalla sveglia. È l’unico legame che lo àncora al resto del mondo, che gli sembra degno di un costante, seppure esile e mai ricambiato, filo di comunicazione.

Il percorso di Paolo Virzì conferma con Cinque secondi il consolidamento di una fase di maturità e disillusione, dopo lo sguardo ampio su un mondo a rischio in Siccità, e la celebrazione del fallimento di un sogno lungo generazioni di Un altro ferragosto, si avventura nel suo film forse più cupo, almeno nel suo non dividere responsabilità fra una comunità, concentrando la colpa su una persona, su Adriano, un uomo per buona parte del film circondato dal mistero, alle prese con un’inconsueta presa diretta di responsabilità, per qualcosa accaduto da non molto. Non cerca alibi, convive con la colpa con un accanimento da martire. Un dolore che respinge il mondo attorno e lo porta a isolarsi nella sua croce di sofferenza. Almeno fino a che irrompe la vitalità della sua collega, Valeria Bruni Tedeschi, che lo spinge a una reazione e lo richiama a dei compiti lavorativi legati alla sua “vita precedente”, oltre a un gruppo di ragazze e ragazzi, capeggiati da Matilde (Galatea Bellugi), cresciuta da bambina nella proprietà, nipote del nobile del posto.

L’energia di questa comunità, dalla cocciutaggine ideologica fuori tempo massimo, prima irrita Adriano, poi inizia a fare breccia nella sua scorza fortificata dal dolore. È uno dei raggi di sole che illuminano la scena, alimentati dal calore di un gesto di affetto e di amore, dall’umanità piena di ironia caratteristica dell'universo raccontato dal regista livornese. Sono momenti che alimentano lo spessore di una storia di superamento della colpa e del lutto, in cui un uomo si barcamena con difficoltà verso l’unica possibile convivenza con quanto gli è capitato: prendere atto che dovrà conviverci, con queste crepe, ma per farlo e non trasformarle in un crollo implacabile dovrà accettare l’amore di chi ha intorno, imparando a nutrirsene.

Un primo passo verso un’amore da diffondere a sua volta, a partire da quella ragazza stralunata e altrettanto ferita, che insieme ai suoi amici - tutti esperti del settore, non sprovveduti - vuole ridare vita alle vigne ormai in rovina, che le ricordano l’infanzia in cui non aveva ancora conosciuto la sofferenza. Un atto di fiducia nella capacità delle nuove generazioni di “riparare” il mondo, di superare le colpe di chi li ha preceduti. È la natura, proprio lei, nonostante sia trascurata fino al rischio estinzione da noi tutti, che la diamo per scontata, ad accompagnare nel suo alternarsi delle stagioni una rinnovata scarica di energia, fino alla maturazione dei grappoli di uva da trasformare in vino, con tanto di valenza evocativa “divina”.

Cinque secondi è un film di sofferenza, sull’amore assoluto portato in dote dalla paternità, ma anche di speranza, gioca su un equilibrio sottile come quei cinque secondi che possono cambiare la vita. Se Mastandrea è al suo massimo, grazie alla sua innata capacità di regalare umanità e disincanto anche al più cupo dei personaggi, tenerissime sono le due donne che lo spronano, a loro volta anime fragili ma lontane dall’arrendersi all’autocommiserazione. Fino a una nuova nascita che porti a emergere il potere curativo della ciclicità della vita.