Casa in Fiamme, la recensione: anche in Spagna la famiglia è un bel casino

Debutta nei cinema italiani questo film premiato in patria con il Goya e il Gaudì (gli Oscar spagnoli e catalani) per il suo copione. La recensione di Casa in Fiamme di Federico Gironi.

Mettiamola così: a metà strada tra certo psicodramma familiare scandinavo e le commedie, sempre familiari di casa nostra - se preferite e per fare un facile esempio: a metà strada tra Festen e Mine vaganti - potreste facilmente incontrare Casa in fiamme. Che pure, geograficamente, e culturalmente, è più vicino all’Italia, provenendo dalla Spagna, anzi, dalla Catalogna.

Si parte da Barcellona (e, senza spoilerare, quella partenza è cruciale per un dettaglio che è tutt’altro che un dettaglio, ma l’evento sul quale poi si accorda tutto il film) e si arriva a Cadaqués, sulla Costa Brava, a un paio di ore di macchina, dove c’è la bella casa borghese e sul mare che in fiamme (ancora) non è e che è teatro sostanzialmente unico della vicenda.

La vicenda è una riunione di famiglia, orchestrata con sapienza e determinazione dalla sessantenne Montse, una che per quella famiglia ha sacrificato tutto e che ora forse vorrebbe qualcosa indietro, se non altro un po’ di affetto e di attenzione. Lì ha convocato la figlia Julia con marito e nipotine; il figlio David con la nuova fidanzata; a un certo punto si palesa perfino l’ex marito Carlos con una nuova compagna, ma Montse è molto sportiva e non fa un plissé - se non col sopracciglio. Tutti lì perché Montse vuole vendere la casa, e con la sua parte pagare la casa di riposo alla madre, l’anziana dell’incipit a Barcellona.

Sorge il sospetto che la questione immobiliare sia un pretesto, forse lo è. Fatto sta che, come spesso accade alle riunioni di famiglia, anche questa diventa un tragicomico inferno di lamentele, litigi e recriminazioni: perché Julia ha un amante e non è mica tanto brava a nasconderlo, David è un bambinone un po’ tanto ossessivo, e Carlos - cui Montse rimprovera di non aver fatto il padre un giorno in vita sua - ha combinato dei casini proprio con i documenti della casa da vendere.

Noi, noi spettatori, stiamo lì, con lo sguardo un po’ imbarazzato e un po’ sardonico che hanno le due donne estranee a questa gabbia di matti, Marta e Blanca, le fidanzate di David e Carlos. Che, infatti, a un certo punto ne avranno abbastanza: loro se ne vanno, e fanno bene, mentre noi rimaniamo lì, e in fondo va bene anche quello, perché pur sempre dall’altra parte dello schermo stiamo.

Casa in fiamme ha vinto premi per la sua sceneggiatura, di Eduard Sola, e per l’interpretazione di Emma Vilarasau, che nel film è Montse. Premi meritati, mi verrebbe da dire, anche se a un certo punto ci si chiede se Dani de la Orden, regista, non cada un po’ in troppe contraddizioni.

Perché insomma, le cose le fa bene, come le deve fare, il suo film è cinema medio di buon e solido livello, ma a lungo pare raccontarci la famiglia come luogo di malesseri e patologie, per poi sterzare verso un finale che sembra - magari non troppo, ma sembra - un po’ troppo conciliatorio.

E però forse alla fine ha ragione lui, poiché a ben vedere Casa in fiamme non è mica la storia di una famiglia, ma la storia di una madre, di una madre che vuole tornare a essere importante per i suoi figli.

Curioso allora che il film si apra con quel dettaglio che abbiamo detto non riveliamo, ma che sempre di madri (sole) e figli (distratti) parla. Allora, a pensarci bene, non è che certe riconciliazioni finali cancellino proprio tutte le cattiverie dette, i gesti omessi, e le ferite che hanno provocato.