California Schemin': la recensione del brillante esordio alla regia di James McAvoy

James McAvoy compie il suo agognato debutto alla regia con California Schemin', che racconta un'incredibile storia vera scozzese. La recensione di Daniela Catelli.

Siamo nei primi anni Duemila: Gavin e Billy sono due ragazzi di Dundee, in Scozia, che lavorano in un call center ma hanno una passione divorante per il rap e sono anche piuttosto bravi, in un ambiente dove vengono considerati strambi. Incoraggiati dalla fidanzata di Billy, dopo aver provato invano a far ascoltare a qualcuno nell'ambiente un loro demo, si presentano a Londra a una selezione per nuovi talenti, dove la loro esibizione viene troncata prima della fine e sbeffeggiata quando i selezionatori si accorgono che sono due scozzesi. La loro reazione è di riprovarci, stavolta costruendosi un finto background da rapper americani e una nuova identità come Silibil 'n Brains. L'idea è quella, se arriveranno al successo, di denunciare i pregiudizi di chi li ha rifiutati. Con loro stessa sorpresa fanno centro, ma una volta che la macchina è partita, scendere dalla giostra si rivelerà più difficile del previsto.

E' un film delizioso, California Schemin' di James McAvoy, che compie un debutto alla regia al quale pensa da quando aveva sedici anni e per cui ha finalmente trovato la storia giusta. Intanto perché vera, scozzese come lui e che per una volta, pur parlando degli ambienti popolari dai quali anche l'attore proviene, non si concentra su stereotipi negativi tipici dei film ambientati nel Paese, come gli abusi di droghe, la violenza e la criminalità, ma pone un interrogativo molto interessante e in fondo universale e condivisibile da chiunque faccia una professione artistica: cosa sei disposto a sacrificare pur di ottenere il successo e assecondare i gusti del pubblico? La tua lingua, la tua cultura, la tua stessa identità, i rapporti d'amore e d'amicizia? Gavin e Billy inizialmente possono sembrare solo due nerd di provincia, ma la loro passione per la musica e il desiderio di riuscire da una realtà che sembra condannarli al fallimento (a cui rimanda l'esplicita citazione di Trainspotting nel film) li spinge ad osare, a tirare fuori tutta la loro faccia tosta, o “gallus”, come si dice in Scozia. E' storia conosciuta però che il successo, specie se improvviso, dà alla testa, soprattutto a chi è più fragile e non ha l'apporto di una persona amata al fianco, perciò le bugie si accumulano cambiando la percezione della realtà, fino al punto di voler credere di essere quella persona che non esiste.

California Schemin' scorre con un gran ritmo, come i versi sparati a mitraglia, sembra davvero uno spaccato di vita giovanile, pieno di quella verità che amiamo in questo genere di film quando non fanno la morale ma ci inducono a provare simpatia anche per i fallimenti di chi sogna in grande. D'altra parte, Gavin e Billy non sono finti come i Milli Vanilli, le loro performance spaccano davvero, solo che per farle ascoltare devono fingere di essere quello che non sono ed è questo a mettere in crisi la loro amicizia : la perdita della trasparenza e dell'integrità che li caratterizzava, e anche il divertimento con cui era iniziata la loro avventura. James McAvoy dimostra un bel talento anche dietro la macchina da presa, riservandosi come attore il divertente ruolo del boss dell'etichetta che scrittura il finto duo rap americano. Appare anche James Corden in un buffo cammeo, ed è molto brava Rebekah Murrell nel ruolo della scopritrice dei ragazzi, ma ovviamente a brillare sono soprattutto loro tre, giovani attori emergenti già di solide capacità: Séamus McLean Rose (Gavin), Samuel Bottomley (Billy) e Lucy Halliday (Mary). Si vede che è un piacere questo film dolceamaro, si ride molto e ci si affeziona ai suoi protagonisti, questi underdog che hanno tutto contro ma non si arrendono al loro destino e che alla fine, essendo dotati di una bella scorza, riescono a sopravvivere ai loro errori. Accolto con molti applausi alla proiezione stampa della Festa del cinema di Roma, dove è approdato nella sezione Freestyle, non sappiamo se arriverà nelle nostre sale. Avremmo in tal caso un'unica perplessità: per il tipo di lavoro sugli accenti e sulle diverse pronunce, un doppiaggio rischierebbe di togliergli colore e sapore. A prescindere da questo, McAvoy ha vinto la sua scommessa.