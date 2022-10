Arriva oggi al cinema distribuito da Vision Distribution Brado, il terzo film diretto da Kim Rossi Stuart, in cui il regista e attore continua a raccontare il rapporto fra un padre e un figlio. Ecco la nostra recensione del film.

È tutta questione di equilibrio. Quello indispensabile per domare un cavallo selvaggio, quello interiore ed esteriore che è sempre complesso trovare nella vita, quello che si tramanda di padre in figlio - genetico - che porta una nuova generazione a ribellarsi a quella vecchia, pur rimanendo sospesa in cima ai palazzi, a domarli come muratore acrobatico. Proprio come fossero i cavalli dell’infanzia con il padre, rimasto legato al suo ranch fra le colline.

Kim Rossi Stuart percorre come personale ossessione il terreno di un dialogo fra un padre e un figlio. Di pancia, raramente fatto di parole ma molto più spesso di piccoli gesti e grandi passioni. Nel suo (ottimo) esordio, Anche libero va bene, un figlio di 11 anni assisteva allo sgretolarsi della visione mitica di un padre, in Brado un figlio, Tommaso (Saul Nanni), non vuole avere più nulla a che fare con suo padre, Renato (Kim Rossi Stuart). Una caduta e qualche frattura di quest’ultimo porta a un riavvicinamento inizialmente solo fisico, in cui gli spazi dell’inusuale allevamento di cavalli di famiglia vengono calpestati da entrambi in un gioco di repulsione e ricordi svaniti che li costringe e riguardarsi negli occhi, ma soprattutto nel cuore.

È infatti una storia profondamente interiorizzata, fra due uomini in cerca di una formula per sciogliere grumi affastellati di rancore, rabbia e rimpianto. È soffocata come l’amore assoluto dei suoi due protagonisti, fatta di poche parole e un’intimità mediata dalla comune cura degli animali che tanto amano e li avevano uniti anni prima. Intercetta un altro momento chiave nel rapporto fra un padre e un figlio, quello in cui il giovane supera il vecchio per vigoria fisica - e in questo caso anche maturità complessiva -, in cui il ciclo naturale lo pone di fronte al ruolo di protettore di un più debole che per i primi anni della sua vita era stato idolo, supereroe e invincibile.

A rompersi nel passaggio generazionale è anche la malsana visione delle donne di Renato, scottato dalla separazione con la madre di Tommaso, che lo porta a una disillusione rabbiosa. È in generale la visione della vita, dei rapporti con il mondo che evolve in Tommaso, nella dolcezza di una rinnovata consapevolezza di sé, nella rigenerazione che nasce dall’apertura e dal rifiuto della chiusura di un padre ormai irrimediabilmente bloccato dal suo passato, che non riuscirà mai a superare pienamente.

Brado è un dramma di cuore, tendini e coraggio, nobilitato da un notevole lavoro sulla rappresentazione realistica dei cavalli e dei cavalieri. Si veste da racconto sportivo, con la preparazione del cavallo ormai domato, splendido coprotagonista, e di Tommaso, verso un ritorno alle gare di cross country, con una commistione fra storia di formazione e ritratto di un mondo in via di estinzione, arroccato nei suoi steccati e nelle sue passioni, mentre intorno tutto cambia. Ostinato cow-boy solitario, Renato è un Clint Eastwood magari "dei poveri", ma senza un grammo di artificio, sincero fino alla cocciutaggine più autolesionista. Vive al ritmi del letame da spalare, del vento forte e dell’odore di stalla. Testimone cocciuto dell’incomunicabilità, è il cavallo selvaggio che niente e nessuno riuscirà mai a domare, sempre al galoppo all'imbrunire sulle note di una ballata western.