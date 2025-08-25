Bolero, la storia di Maurice Revel e della composizione di un classico: la recensione

La genesi di una delle composizioni musicali più riconoscibili ed eseguite al mondo, ma anche la storia del suo autore il compositore Maurice Revel, raccontato da Anne Fontaine in Bolero. La recensione di Mauro Donzelli.

È difficile immaginare si tratti dell’autore di una composizione fra le più iconiche e sensuali della musica classica del Novecento, Maurice Ravel, autore del Bolero. Almeno in base a come ce lo mostra Anne Fontaine in un film fra il biopic classico e polveroso e la genesi piuttosto casuale di una musica iconica, fra le più interpretate ogni giorno in giro per il mondo. Revel lo vediamo per lo più silenzioso, una maschera seria mai incline al sorriso, con la sigaretta in bocca, vestito elegante come dovuto a un gentiluomo dei primi decenni del Novecento, seduto a una scrivania, intento a consumare una matita con il pensiero, lasciando spesso in bianco il pentagramma davanti a lui.

Sono i ruggenti anni Venti, “lei années folles” per i francesi, quelli raccontati in Bolero. Parigi ribolle di energia e movimenti artistici. Il compositore Maurice Ravel si divide fra l’interesse platonico nei confronti di una donna e l’amicizia intima con un paio d’altre, senza la sfrontatezza di affrontare i propri sentimenti - e un marito - e di rendere carnale una passione che rimane interiorizzata nella sua algida corazza. È stimato, ma non in grado di raccogliere l’entusiasmo di musicisti più espansivi, anche in sede di composizione, come quel Claude Debussy, più anziano, che secondo la critica saccheggia, anche quando ha scritto una musica prima di lui.

Revel è tormentato da una carriera fatta, si lamenta, di musiche realizzate su commissione. Come la richiesta che le giunge da una coreografa audace e maliziosa, Ida, ben più aggressiva e sensuale nei suoi numeri di danza rispetto a quanto sia nello stile del compositore di origine basca da parte di madre. Gli chiede di comporre la musica per un suo balletto, lo insegue per molto tempo mentre lui fa di tutto tranne mettersi al lavoro. Sembra in preda a un blocco creativo, anche se è nel suo stile passare mesi, se non anni, apparentemente incapace di comporre, per poi mettere a frutto “quella musica che gli sgorga dentro”, riuscendo finalmente a metterla su pentagramma. Saranno le donne della sua vita, da quelle con un rapporto più intimo a quelle che hanno fatto al massimo carta da parati nella sua quotidianità, ad aiutarlo nel far emergere il motivo diventato iconico del Bolero.

Note lontane dal suo stile, insistite e sfrontate nel suo ripetersi all’infinito, capaci di adattarsi a meraviglia a una coreografia sensuale di Ida, una convincente Jeanne Balibar, da Revel inizialmente rigettata con sdegno come un numero “da bordello, da puttana di Babilonia”. Che non sia stato il complimento della vita, per un autore sempre abbattonato e improvvisamente amato anche dalla critica, dal pubblico, inseguito dalla gente per strada che canticchia il suo motivetto al punto da renderlo odioso al suo stesso autore?

È quando si mette al lavoro, eternamente insonne, ma non riesce a combinare niente che Bolero regala i momenti più interessanti, si libera del biografismo più ordinario per osare qualche divagazione onirica e cupa, ritraendo un artista chiuso in un’assenza di empatia che ne ha caratterizzato la figura pubblica e anche la sopita frustrazione amorosa. Un uomo incapace di esplicitare i propri sentimenti, costretto a passare le serate sognando la sua amata (e sposata) Misia (Dora Tillier), dopo averla salutata alla fine di una delle loro infinite passeggiate nella notte di Parigi, o nella casa di campagna. Un artista capace di passaggi arditi per rifugiarsi in giri di parole contorti, tentativi nascosti di seduzione mai concretizzati in gesti che avrebbero cambiato la sua vita. Ottima l'interpretazione di Raphael Personnaz.