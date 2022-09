Marilyn Monroe raccontata da Andrew Dominik in Blonde, adattamento del romanzo di Joyce Carol Oates, con Ana de Armas nei panni dell'icona. Il film è stato presentato in concorso a Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

L’icona e la donna. Marilyn Monroe e Norma Jean. Una vita raccontata da Joyce Carol Oates in un romanzo diventato un classico contemporaneo, Blonde, adattato ora dall’australiano Andrew Dominik, che si avventura in territori molto lontani rispetto ai suoi film precedenti. Su tutti L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford o Cogan. Proprio il protagonista di quei lavori, Brad Pitt, ha prodotto questa rischiosa opera totalizzante da un libro complesso.

Lo è anche il film, piuttosto fedele e molto denso: di formati, filtri, obiettivi, artifici di espressione visiva. Dall’infanzia breve vissuta con la madre presto ricoverata in un’ospedale psichiatrico fino ai primi passi nella recitazione con relativi compromessi, alla celebrità, passando per le storie d’amore e soprattutto la ricerca lunga una vita della figura paterna, mai conosciuta. Un viaggio fra realtà e finzione, con uno sdoppiamento insistito fra la Norma Jean privata e la sua proiezione pubblica, la Marilyn diventata un vero e proprio brand cruciale della società dell’intrattenimento di massa del Novecento, epitome del “non sono una star, sono solo una bionda”. Una storia scandita da tutte le principali immagini della Monroe che ne hanno costruito come un album la mitologia, ricreate identiche da Dominik.

La madre del resto l’aveva avvisata, in uno dei rari momenti di lucidità, “in California non capisci mai cosa è reale e cosa è dentro di te”. Il cerchio di luce è quello che Marilyn ha sempre cercato, per far uscire accanto i suoi personaggi, che viveva senza tecnica e distacco, venendone devastata emotivamente. Uno sdoppiamento bipolare psicanalitico reso come accumulo di sovrapposizioni fra le due personalità, scosse da traumi che si accumulano senza possibilità però di eliminare quelli infantili, che ne hanno segnato per tutta la vita il male di vivere, fino alla fine. Alla disperata ricerca di maternità per sanare la personale ferità di bambina abbandonata e umiliata dalla madre e da un padre che aspetta ogni momento, da sempre, mentre il senso di colpa per un aborto giovanile rappresenta un incubo ricorrente personificato da Blonde con un feto "parlante" con cui interagisce.

Una delle tante figure estreme di un film grondante immagini perturbanti, contrasti continui fra il buio interiore e la luce estrema della ribalta, spesso deformata da plotone di esecuzione, a ritmo degli scatti dei flash dei fotografi che colpiscono come proiettili, vittima della proiezione del desiderio a causa della sua celebrità, entrando nell'inconscio di tante peraone. La prova di Ana de Armas è uno dei barlumi di calore in un film algido di suoni, luci ed esibizioni formali. Il suo lavoro di entrata e uscita fra le anime di Marilyn è spossante e commovente. Una vita imprigionata in un corpo diventato icona dato in pasto al pubblico, passando per le costanti intercettazioni del maschile che la trattano come un pezzo di carne.

In Blonde la fragilità è talmente esibita, fin dalla prima inquadratura, da diventare un ulteriore personaggio di difesa, altra maschera parallela a quella di Marilyn Monroe. L’intimità di Norma Jean fatica a emergere in una riproposizione della complessità del romanzo di partenza, al di là dell’apparente immediatamente decifrabile, bidimensionale e ingenua rappresentata dalla sua icona. Una vita di sogni regalati al pubblico e infranti per lei che non emerge dalla profondità del suo abisso esistenziale. Rimane a galla, eclatante accumulo visionario che lascia più saturi che coinvolti, privo di variazioni e sfumature.