Black Phone 2: la recensione del sequel dell'horror di Scott Derrickson con Ethan Hawke

Dopo Black Phone, tratto da un racconto di Joe Hill, Scott Derrickson torna a visitare i personaggi del primo film in un sequel ambientato tra i ghiacci, dai molti rimandi cinematografici. La recensione di Daniela Catelli.

Rispetto a molti registi che fanno horror, Scott Derrickson si distingue da sempre per il suo amore e conoscenza del genere, oltre che per una messa in scena capace di creare inquietudine in modo adulto, senza ricorrere a facili jump-scare o a formule prevedibili. Tre anni usciva Black Phone, ispirato ad un racconto molto “kinghiano” del figlio del re del brivido,Joe Hill, e noi lo avevamo molto apprezzato per la crudezza e la maturità di una storia che, pur avendo radici nel soprannaturale, riusciva nelle dinamiche dei personaggi e nella creazione della figura di un serial killer clown demoniaco e pedofilo, a dargli un impianto molto realistico (qui la recensione, nel caso siate interessati). Oggi arriva un sequel che Derrickson ha scritto insieme al suo sodale C. Robert Cargill ma che per ovvi motivi è originale perché riprende i personaggi creati da Hill e gli dà uno sviluppo autonomo. Anche se è un film di pregevole fattura, dove non mancano i momenti di vera angoscia, Black Phone 2 ha un impatto meno forte del primo perché è un sequel che diventa di volta in volta un prequel ed una origin story e si avvale – non sappiamo se volontariamente o meno – di molti riferimenti ad altri film dell'orrore.

Il soprannaturale, da cui tutto partiva, qua diventa predominante e col ritorno del Rapace diventato demone, che entra nei sogni capaci di uccidere della sorella di Finn, è impossibile non pensare a Nightmare di Wes Craven e a Freddy Krueger (supponiamo si tratti di un omaggio). Diviso tra fuoco e ghiaccio, in un Colorado isolato dalla neve che ricorda non casualmente l'ambientazione di Shining, Black Phone 2 essenzialmente è una resa dei conti tra i personaggi del primo film (cui si aggiunge il fratello di Robin, l'amico di Finn) e il serial killer ucciso nella sua forma materiale nel primo film. In seguito al sogno di una telefonata della madre a Gwen, proveniente da un campeggio cristiano sulle montagne 25 anni prima, i tre si recano sul luogo dove scoprono l'origine del Rapace e le sue prime vittime. Se nel primo film, però, la maschera era realmente inquietante e nascondeva la minaccia con la sua immobilità e imperturbabilità, qua le apparizioni del demone sono paradossalmente meno inquietanti. Rispetto al primo, sono molto più evidenti i riferimenti religiosi: in fondo il tema è l'aldilà con la dicotomia inferno/paradiso e c'è anche spazio per una frecciata contro i cristiani bigotti e i sinceri credenti, che fa pensare a un riferimento all'America attuale. Il finale è nettamente positivo e consolatorio. Nell'insieme, abbiamo apprezzato le performance di Mason Thames e Madeline McGraw e soprattutto quella di quel gran caratterista che è Demian Bichir, la colonna sonora e la regia suggestiva e sperimentale di Derrickson, ma alla fine ci chiediamo se questo sequel (come molti altri, del resto) fosse proprio necessario.