Il regista messicano Alejandro González Iñárritu torna in concorso al Festival di Venezia con il suo film più personale, per temi e situazioni ma anche per stile visionario. BARDO la cronaca falsa di alcune verità. La recensione di Mauro Donzelli.

Uno Zibaldone fra due Californie: la Baja messicana e quella più a nord, oltre il confine, la Los Angeles in cui si è trasferito proprio vent’anni prima. Alejandro G. Iñárritu ha diretto il suo film più personale, ambizioso, costoso e autobiografico, anche se preferisce usare il termine in voga in letteratura di autofiction. Basta scorrere i credit di Bardo, sottotitolo La cronaca falsa di alcune verità, per averne definitiva conferma. Appare anche come montatore e creatore delle musiche originali, oltre che come sceneggiatore, regista e produttore, ovviamente. Il suo alter ego è interpretato dal connazionale Daniel Gimenez Cacho, e se la cava davvero egregiamente, al di là della capigliatura con barba sale e pepe in comune.

Silverio Gama, questo il suo nome, è un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver ricevuto un riconoscimento importante, torno nel suo paese natale, accompagnato dalla moglie e dai due figli. Un viaggio di routine, almeno in apparenza, che lo porterà a immergersi in un magma pulsante di ricordi, dolorosi e rimossi, entusiasmanti e in ogni caso destabilizzanti, capaci di farlo piombare in una crisi esistenziale. Un viaggio nella fragilità stessa dell’esistenza umana, fra la paura della morte e di essere dimenticati.

Bardo è una doppia biografia, o meglio quella lievitata di un intellettuale, già giornalista poi documentarista apprezzato e molto politico, che espande la sua analisi fino a contenere quella del Messico stesso, della sua relazione complessa con il vicino ingombrante, fino ad arrivare addirittura a Cortes, al peccato originale della conquista spagnola che ha sconvolto la civiltà autoctona. C’è poi una parte più intima, in cui Iñárritu si espone più volte alla rievocazione senza lo scudo della ironia o della grana grossa, quella più emozionante, in cui si racconta l’elaborazione del lutto di un bambino nato appena dopo il parto, oltre all’emozione contrastante di due figli che subiscono le scelte dei genitori, anche quelle migratorie, seppure “di prima classe”, finendo negli Stati Uniti in un contesto borghese.

Un ritratto di diverse generazioni di messicani alle prese con il dubbio se lasciare il Paese per inseguire un futuro che regali delle opportunità e “i martiri” che invece rimangono, vivendo chiusi in una bolla che li protegga da una realtà troppo spesso segnata dalla corruzione, dalla complicità fra classe politica e criminali e da una violenza quotidiana. Inutile cercare un filo logico o un’analisi razionale in questo diario visivo, raccolta di pensieri, paure, emozioni, immagini, degli ultimi vent’anni del regista, fra sogno e realtà, che confermano ai massimi livelli il grande talento visivo di Iñárritu. Ci sono una gran quantità di idee e trovate visive di notevole impatto, rimane però il rammarico per la consueta tendenza a tracimare, a esplicitare ogni metafora visiva, senza fermarsi mai, in preda a una bramosia di raccontare e soprattutto raccontarsi. Tre ore di spettacolo sontuoso, vivo e energetico, tracotante a volte e senza freni, ma capace di scuotere nel profondo, di non lasciare indifferenti.