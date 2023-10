I cinema e i servizi streaming sono pieni di film così. Ma, lungi dall’essere qualcosa di imperdibile e innovativo, Ballerina ha dalla sua alcune peculiarità che ne possono rendere gradevole la visione, perlomeno per alcuni. Su tutte, la protagonista: Jeon Jong-seo.

I cinema e i servizi streaming sono pieni di film così. Di film con protagonisti letali e con vendette sanguinose da portare avanti. Complice lo straordinario successo di John Wick e similari, certamente, che hanno anche contribuito a imporrre non solo un genere, ma anche un’estetica. E però va anche ricordato che il tema della vendetta, in Oriente, e specialmente in Corea, lo portano avanti con una certa costanza fin dai primi degli anni Duemila, grazie alla trilogia di Park Chan-wook (ma non solo).

Insomma, non sorprende, oggi, che Netflix proponga un film come Ballerina, dove c’è la solita, letale protagonista (una guardia del corpo, di mestiere) che porta avanti la solita, sanguinaria vendetta nel contesto di un film dalla violenza iperrealista, i colori ipersaturi, e la prevalenza di luminarie al neon.

Saltare e passare a altro, quindi? Beh, non così presto, forse.

Lungi dall’essere qualcosa di imperdibile e innovativo, Ballerina ha dalla sua alcune peculiarità che ne possono rendere gradevole la visione, perlomeno per alcuni.

Prima di tutto, la protagonista del film è Jeon Jong-seo. Se siete tra quanti - fortunati o lungimiranti, dipende dai casi - hanno visto il bellissimo Burning di Lee Chang-dong, non potrete non ricordarvi di lei, complici un personaggio scritto benissimo, interpretato con intensità e anche una scena stupenda come quella del ballo al tramonto sulle note di Miles Davis.

C’è da dire che anche in questo Ballerina la giovane attrice coreana - che proprio grazie a Burning aveva esordito al cinema - dimostra un talento innato, e la capacità di esprimersi come attrice con pochissime parole, usando espressioni e corpo per trasmettere sensazioni e stati d’animo, nonché un magnetismo tutto naturale.

In un film stilizzato e essenziale (anche, grazie al cielo, nel minutaggio: tutto si esaurisce in 93 agili minuti) Jeon Jong-seo si muove con grazia e fascino, supportanto benissimo un racconto fatto di pochissime parole e molte azioni, lontanissimo - per fare un facile esempio - dal barocchismo estetico e narrativo di Kill Boksoon, per citare un titolo analogo e connazionale





Se Lee Chung-hyun, regista e sceneggiatore di Ballerina, ha l’intelligenza di lavorare in sottrazione - se così si può dire di un film di questo genere - sapendo di potersi appoggiare alla sua protagonista (con cui aveva già lavorato nel suo film precedente, The Call, pure questo su Netflix) per tenere in piedi la struttura, c’è da dire anche che dal punto di vista della scrittura gestisce bene un nucleo narrativo decisamente in linea coi tempi che viviamo.

A suo modo, nel modo forse di film come Una donna promettente, Ballerina è infatti un film femminista, che parla di sorellanza, di riscossa femminile radicale di fronte alla violenza maschile.

Non entro nei dettagli, poiché qualcuno potrebbe voler non vedersi rovinata la trama del film nemmeno nei suoi più evidenti e niente affatto spoileranti dettagli, ma mi limito a dire che il compito della protagonista, in Ballerina, è quella di vendicare la morte della sua migliore amica, suicidatasi perché sotto una pressione intollerabile.

Il regista Lee ha il merito di non fare del femminismo del film una pesante zavorra ideologica, lasciando che le azioni e le reazioni parlino da sole, ma soprattutto quello di azzeccare i tempi e i ritmi di un film dove l’action ha un ruolo forse inferiore a quello che si potrebbe aspettare, e ancora di più una serie di scelte fotografiche e di regia che rendono Ballerina apprezzabile da un punto di vista estetico ma quasi mai estetizzante.

Alcune inquadrature in particolare (quasi tutte campi lunghi, ma non solo) rimangono negli occhi, indipendentemente dal fascino di Jeon Jong-seo: e per un film del genere, forse, non è poco.