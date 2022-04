Ispirandosi a un fatto di cronaca realmente accaduto, quello di Mehdi Meklat, Laurent Cantet mette in scena dilemmi identitari e sociali, e racconta le dinamiche del successo e dei social network. Il suo film, però, che pure non è affatto brutto, è programmatico e meccanicista nella sua costruzione.

Era l'ultima giornata del Festival di Cannes del 2008, e giornalisti e critici erano giù ripartiti quasi tutti quando, al mattino, venne proiettato l'ultimo film del concorso, che poi vinse un po' a sopresa la Palma d'Oro. Quel film era La classe di Laurent Cantet. Il quale, da allora, non è mai davvero riuscito a tornare ai livelli di quel film così bello e potente, e che di sicuro non l'ha fatto con questo suo nuovo Arthur Rambo, a dispetto di pur lodevoli tentativi e di un titolo da applausi a scena aperta: un nome con sfigurerebbe affatto nel roster degli amici dei 400 Calci (e spero di non dover stare qui a spiegarne il senso).

Nel film di Cantet, che è tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto, Arthur Rambo è lo psudonimo usato da un ragazzo francese, immigrato algerino di seconda generazione, per scrivere una serie di tweet dai contenuti piuttosto forti, chiaramente provocatori, nei quali questo personaggio "di fantasia" se la prende con le istituzioni francesi, dà addosso a omosessuali e ebrei, spalleggia nemmeno troppo velatamente le sanguinose azioni del terrorismo islamico in Francia.

Fatto sta che proprio mentre questo ragazzo, che si chiama in realtà Karim D. (e che è interpretato da Rabah Naït Oufella, non casualmente uno dei ragazzini della Classe) si trova all'apice di un successo forse inaspettato, grazie a un romanzo scritto col suo vero nome nel quale racconta la vita della madre e la storia della sua immigrazione e delle sue fatiche, proprio quando è appena stato in tv, ed è l'ospite di grande festa in suo onore in casa editrice, e c'è perfino chi vuole subito fare un film dal romanzo, ecco che in qualche modo viene fuori che Arthur Rambo è lui, e tutto attorno a lui sembra svanire. Gli editori bloccano le ristampe, il cinema fa ciao ciao, gli amici sembrano volerlo evitare, la fidanzata (ebrea) lo allontana, il fratellino non capisce perché ora Karim voglia rinnegare quei tweet che per lui erano veri ed eroici, e che Karim ora dice essere state solo provocazioni punk.

Già. La verità. Cosa è vero? Chi è il vero Karim? Quello che ha scritto un libro commovente e apprezzatissimo, carico di sensibilità e di amore, e che ha conquistato l'intellighenzia intellettuale di Francia, o lo scorrettissimo e violento utente dei social che ha conquistato centinaia di migliaia di follower a colpi di parole sfacciate e aggressive? E Arthur Rambo è la voce profonda e graffiante dello scontento di una generazione, o l'esperimento di un giovane intellettuale che voleva "testare i confini del dibattito"?

Il punto, nel film di Cantet, è che non lo sa nessuno. Non lo sa nemmeno Karim, se è più Karim o più Arthur Rambo, e chi e cosa è più giusto essere per rimanere fedeli alla sua vera natura. Il punto è che nemmeno Cantet si sogna minimamente (giustamente) di presumerlo, lasciando che il suo film, che ha una durata apprezzabilissima e inferiore all'ora e mezza, (non) si chiuda con una sospensione e un viaggio nell'incerta oscurità della notte che vorrebbe stimolare riflessioni nello spettatore, ma che lascia un sapore di facile incompiutezza al palato.

Il punto, purtroppo, è che Arthur Rambo, che per carità non è mica brutto né sgradevole, è un film facilmente meccanicista, e che risente in maniera chiara e ahinoi negativa di un'impostanzione programmatica che ha poco o nulla ha dell'energia ribollente e complessa che Cantet aveva messo in scena con La classe.

E però, forse, il tratto più interessante di Arthur Rambo non è l'irrisolto (ma un po' facile) dilemma identitario, quanto forse il racconto delle dinamiche mediatiche del successo, che si esprimano attravesro forme tradizionali (la tv e l'editoria e il cinema dell'inizio del film) o che seguano invece la binarietà aggressiva dei social. Nell'incontro scontro tra queste due modalità, e nel racconto di come oggi, di social, si ferisce e si perisce a seconda di come tiri la brezza del momento, Cantet trova forse i momenti migliori del suo film, e della sua capacità di organizzare e mettere in scena il cinema.