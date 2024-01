In Appuntamento a Land's End un novantenne si mette in viaggio su autobus locali dall'estremo nord della Scozia all'estremo sud ovest della Cornovaglia, in cerca dei ricordi del suo passato e per onorare una promessa fatta alla moglie. La recensione di Mauro Donzelli.

Le strade del Regno Unito sembrano sempre più inflazionate di anziani personaggi in cerca di redenzione, o impegnati in viaggi esistenziali prima che sia troppo tardi, nella maggior parte dei casi per esaudire un sogno o una promessa fatta al partner. Meglio se periferiche, le strade, ma anche le vite di persone comuni con una vita dedicata a un mestiere con uno scrupolo e un rigore onesto che oggi sono forse in via d’estinzione. Sulla falsariga di Una storia vera di Lynch, insomma. Proprio quest’anno, in sala si è visto Jim Broadbent, con scarpe buone da cammino, alle prese con l’attraversamento a piedi del paese per una buona causa ne L’imprevedibile viaggio di Harold Fry, mentre ora esce un film, in realtà vecchio di un paio d’anni, in cui un altro fra i tanti straordinari attori britannici (visti o meno in Harry Potter), Timothy Spall, comincia a mettersi in marcia, in attesa sotto la pensilina sperduta nell’estremo nord della Scozia.

È lì che ha vissuto per settant’anni e una carriera intera, per puntare dritto, sempre in autobus locali, sfruttando il suo abbonamento, fino a un Appuntamento a Land's End - da cui il titolo italiano, rispetto all’originale The Last Bus - estremo sud ovest della Cornovaglia. Come dire, tutto il paese, ma proprio tutto. Un primo innocente segnale, purtroppo presto seguito da un profluvio di cliché che vanno oltre la ripresa di un genere a sé, ma diventano proprio smaccatamente derivativi, prendendo una strada troppo semplice, quella sì diretta, verso un sentimentalismo da lacrima indotta. Definiamolo on the road con eccipiente, per rendere più commovente la storia e bagnare gli occhi di lacrime. Peccato, perché Spall è un vero fuoriclasse e qui si porta tutto il suo passato (e il peso del film) sulle spalle, ricorrendo a ogni burbero espediente, con camminata a dir poco claudicante e il tentativo di non riproporre il vecchino tenero a cui è impossibile resistere.

Sono le scelte di scrittura e di messa in scena che lo rendono una pedina male utilizzata, rendendo vani i tentativi di intrigare con una serie di flashback che ricostruiscono un passato, remoto e più recente, facilmente intuibile da subito. Pur amando un genere così nobile come quello di viaggio, è proprio nell’elemento cruciale e liberatorio del cavalcare luoghi e il susseguirsi di incontri che il film risulta debole e prevedibile. A partire da una società che reagisce con video presto virali, ma anche con episodi di ostilità, a parte immigrati o marginali di vario tipo.

Se il cammino vuole ripercorrere le uniche, specifiche tappe (B&B inclusi) percorse - in direzione inversa - settant’anni prima con la moglie, per scappare da un dolore e andare letteralmente “il più lontano possibile”, in realtà è un cammino ben più battuto, in cui non ci si azzarda neanche un passo fuori dal sentiero. Con la sua valigetta sembrerà anche “l’orsetto Paddington”, come gli dice qualcuno all’inizio del viaggio, ma neanche la sua ostinazione ammirevole riesce a nobilitare più di tanto questo improrogabile Appuntamento a Land’s End.