Il documentario di Egidio Eronico Amate sponde è uno straordinario ritratto cinematografico della nostra penisola, con solo immagini e musica. La recensione di Daniela Catelli.

Ci sono tanti modi per raccontare un Paese, le sue contraddizioni, le sue eccellenze e i suoi inspiegabili abissi. Il cinema italiano sceglie spesso di farlo attraverso la commedia, strizzando l'occhio ai vecchi e gloriosi maestri del genere, riuscendo spesso solo a farli rimpiangere. Egidio Eronico è un regista che da sempre osa, prova a spingerci oltre i confini della visione classica, sia nei suoi film di finzione che nei suoi bellissimi documentari. Per “parlarci” dell'Italia ha scelto dunque di farlo senza commento, attraverso immagini straordinarie, riprese in 4k in altissima definizione con lenti anamorfiche, accompagnate dalle suggestive musiche originali di Vittorio Cosma. Nasce così Amate sponde (dall'incipit "Bella Italia, amate sponde" di “Per la liberazione d'Italia” di Vincenzo Monti), un film che è al tempo stesso una dichiarazione d'amore e una domanda sul futuro del nostro Paese, colto nel contraddittorio “freeze frame” in movimento di questi ultimi tre anni, in cui tutto in apparenza si era fermato ma la vita è continuata.

Concepito come una Suite di Johann Sebastian Bach e con il giusto rimando a Sergej Ejzenstein, è un documentario che ci coinvolge e ci travolge con la bellezza di quello che ci sembra di conoscere ma non abbiamo mai visto in questo modo. In un periodo in cui al cinema, in televisione, sui giornali e sui social tutto è parlato, spiegato, ripetuto e gridato, riappropriarsi dell'emozione di una visione la cui narrazione è affidata al montaggio e alla musica ristabilisce collegamenti sinaptici che risvegliano sensazioni dimenticate, stimolandoci a una riflessione sulla dicotomia tra un passato che ha lasciato tracce importanti nella nostra storia e un futuro che potrebbe preludere a una civiltà migliore o determinarne la definitiva scomparsa. “Ascoltando” queste immagini viene da chiedersi come un Paese così piccolo possa non soccombere di fronte all'invasività dell'uomo che scava, costruisce e demolisce, crea oggetti simbolo di benessere senza saperli smaltire, riempie gli spazi meravigliosi della natura con giganteschi formicai brulicanti di vita e produce immondizia che non riesce a riciclare. Amate sponde è in un certo senso (e per noi è un complimento), con le debite differenze tematiche e stilistiche, un Koyaanisqatsi interamente italiano, che ci mostra e ci racconta in poco più di un'ora, come in un'opera lirica dal grande impatto cinematografico, il nostro Paese nei suoi aspetti migliori, spesso sconosciuti a molti di noi, e in quelli ovviamente peggiori.

Tutto quello che vediamo nel film, dagli astronauti al lavoro nella stazione spaziale ai geni della robotica, campi in cui siamo leader in Europa, è made in Italy. Che viviamo in un posto bellissimo lo sappiamo tutti, ma vederlo dall'alto, avvicinandoci pian piano, fa l'effetto strabiliante di una cartina geografica che esce dalle pagine di un libro scolastico e si anima, acquistando dimensioni e colori reali. Dalle Alpi e le Dolomiti ai nostri mari, da Nord a Sud, Isole comprese, veniamo trascinati in un moderno viaggio in Italia: scorrono sotto i nostri occhi, tornando a volte come un contrappunto musicale (e di senso) gli immensi complessi industriali che occupano gran parte del nostro territorio, il paesaggio urbano e rurale, le solfatare che sembrano la faccia di un altro pianeta, la gente che lavora, si diverte, balla, pratica antichi riti e diverse religioni, i bambini che giocano, i turisti e i clochard, gli inquietanti Mamuthones carnevaleschi della Sardegna, le processioni, le fabbriche, gli altiforni e le catene di montaggio, gli uffici, gli animali e la campagna coi suoi lavori ormai praticati solo dagli anziani, le ciminiere, i mercati, i caseifici, i cumuli di spazzatura, le città d'arte con la loro eterna bellezza e gli ecomostri, le geometrie architettoniche degli spazi abitativi urbani.

Dal giorno alla notte, dallo spazio alla terra e alle onde del mare, Amate sponde è una cavalcata che si stimola a riflettere sul coacervo di contraddizioni che fa dell'Italia al tempo stesso uno dei paesi più avanzati e più arretrati del mondo, dove convivono riti arcaici e tecnologie di ultimissima generazione, luoghi abbandonati, grattacieli avveniristici e baracche con vista discarica. Una visione affascinante e al tempo stesso a tratti inquietante, che ci fa riflettere sul fatto che l'ambiente in cui viviamo determina fortemente la nostra vita e i rischi che corriamo nello stravolgerlo per un eccessivo sfruttamento, dettato dalla smania di produrre e possedere cose che la società capitalistica, dei cui beni siamo consumatori, ci fa credere essenziali per la nostra felicità. La tecnologia può aiutarci a vivere meglio se la sapremo usare per il bene di tutti, a partire dalla terra che abitiamo e troppo spesso maltrattiamo.