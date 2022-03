I discorsi sulla (vera o presunta) lesa maestà nei confronti dell'originale fanno ridere i polli, e solo il brutto segno di un'epoca. Il film è quel che ci si poteva aspettare, con tutti i possibili distinguo e qualche innegabile difetto, ma le dispute al riguardo son così intutili che solo a birra e salsicce si possono risolvere.

Non toccate i classici con Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti... Altrimenti? Altrimenti si arrabbiano. I fan.

Magari fan che quei classici, se di classici si può pur parlare, li han visti un paio di anni fa in streaming. Ma anche gli altri.

Che l'ossessione retro-vintage abbia fatto diventare degli intoccabili pure i film della coppia Spencer-Hill, e che partano veementi i "giù le mani da" su titoli come ...altrimenti ci arrabbiamo!, la dice lunga su quanto male abbia fatto e stia facendo vivere nell'era della nostalgia di tutto, e in quella dove la nerditudine - qui intesa come ossessione borderline per le frange più estreme del pop - sia stata inopinatamente elevata a posizione critico-filosofico-estistenziale, invece di essere trattata come una fase dalla quale, prima o poi e in qualche misura, rielaborare con gli strumenti del raziocinio e della maturità.

Tutto questo per dire che assegnare gli attributi del sacro a Bud Spencer e Terence Hill fa un po' ridere, e che non conta nulla di nulla usare la parola omaggio al posto di remake o al posto di reboot, perché nessuna di queste risulterebbe sacrilega.

Tutto questo per dire che il gran clamore e l'onda di indignazione che c'è stata e ci sarà, attorno al nuovo Altrimenti ci arrabbiamo, fa un po' ridere, ma è comunque espressione della stessa cultura che ha fatto ritenere a chi ha prodotto questo film, non a torto, che l'operazione aveva dei margini di successo commerciale.





Ora.

Il nuovo Altrimenti ci arrabbiamo è, nel complesso, il film che ci si poteva aspettare. Con tutti i riferimenti all'originale al posto giusto, che poi in questo caso sarebbe il posto prevedibile; con la voglia dichiarata e evidente di omaggiare un film mantenendo lo sguardo del bambino, o del fan, e spesso le due cose coincidono; con la deliberata rinuncia al tentativo di fondazione di un qualsiasi granello d'immaginario, di nuovo mito cinematografico, e la prona sottomissione a quel che è stato, e mai più sarà.

Un cinema-modellismo, quello dell'Altrimenti ci arrabbiamo 2022, che non a caso a un certo punto presenta ai suoi due protagonisti, i novelli Spencer e Hill di Pesce e Roia (promosso a pieni voti il primo, con una sufficienza stentata il secondo, che pure, va detto, aveva di fronte il compito più difficile), un modellino della leggendaria dune buggy che è sempre stata, e sempre sarà, al centro di tutto.

Un film che ricostruisce con precisione plastica e chiaro artificio, concedendosi il sacrosanto diritto a raccordi e sfumature diverse, per non essere puro calco ma rievocazione fantastica.





Le differenze, quelle vere, non stanno nel De Sica che fa De Sica al posto di John Sharp (e senza Donald Pleasance), o nella Mastronardi circense truffaldina (che, con scelta interessante per i tempi in cui viviamo, è un personaggio attraverso il quale ci si concede il lusso di una certa qual scorrettezza politica, seppur vagamente goffa) al posto della Liza del luna park, o nel fatto che il romanesco imperante nel nostro sistema cinema abbia attecchito anche qui, a dispetto dell'ambientazione favolistica (si parla di una fantomatica e pseudo piratesca Tortuga).

Le differenze vere stanno che quel che era, era figlio di un solido artigianato, mentre il modellismo è qualcosa di diverso.

Detta in altri modi.

Marcello Fondato, che pure non era mica uno Steno o un Monicelli, aveva lavorato con Bava e Comencini, e aveva diretto Claudia Cardinale, Monica Vitti, Catherine Spaak. Gli YouNuts han diretto Tommaso Paradiso nei suoi video musicali.

Poi certo, anche Sotto il sole di Riccione, ma lì c'era un Vanzina (Enrico) a coprir loro le spalle, e qui no, e la mano col nuovo mezzo che mancava lì ancora non è stata presa, e allora è tutto uno stormir di droni, e un abuso di cartoon e ralenti piazzati a casaccio.





Al netto di innegabili difetti, però, va detto anche che il nuovo Altrimenti ci arrabbiamo è così giocoso, così ingenuo, e così divertito, che pure quando non diverte non ispira mai sentimenti di antipatia.

Il nuovo Altrimenti ci arrabbiamo è un giocattolo che non ha mai ambizione di spacciarsi per quel che non è, e che cerca come può di dare nuova linfa a un'idea di film popolari e bambineschi e pieni di buoni sentimenti e simpatiche caricature che è quella dell'originale.

Di fronte a questa operazione si può essere contro e si può essere a favore, ma lo spessore della disputa è tale che va risolta in uno e un solo modo: birra e salsicce. Metaforicamente o meno.