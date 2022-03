Presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2022, questo film che racconta una storia realmente accaduta all'inizio del Novecento è disponibile in streaming su Netflix dal 2 marzo. Recensione di Federico Gironi.

La storia di Agaist the Ice è una storia vera. Quella dei danesi Ejnar Mikkelsen e Ivar Iversen: due che, all'alba del Novecento, rimasero da soli per 865 giorni, che poi sono quasi tre anni, tra i ghiacchi della Groenlandia: prima a cercare di dimostrare, prove alla mano, che quel territorio era georgraficamente tutto legittimamente della Danimarca, e che certe pretese dei soliti americani erano campate per aria; e poi ad attendere che qualcuno, invece che darli per morti o dispersi, li andasse a recuperare.

Ejnar Mikklsen (che nel film è interpretato da Nicolaj Coster-Waldau, noto anche come Jaime Lannister, e che qui fa non solo l'attore ma anche lo sceneggiatore e il produttorie), era un veterano delle esplorazioni polari. Il capitano della nave Alabama, un capitano che sta dritto sul cassero e fuma la pipa (e difatti lo vediamo proprio così). Uno che quando le cose si fan complicate, e quando bisogna andare in missione per cercare quelle benedette prove, mentre la sua nave è bloccata dai ghiacci, ci vuole andare da solo, e non far correre rischi a nessuno del suo equipaggio.

Ivar Iversen (che nel film è Joe Cole, inglese, è nel cast di Peaky Blinders), di quella nave, dell'Alabama, era il motorista, quello che curava il motore da un milione di cavalli che al posto degli zoccoli hanno le ali, e uno che in missione da quelle parti non ci era mica mai andato. E però era uno buono, uno che si affeziona ai cani anche quando gli dicono di non farlo, e che mica gli stava bene che il capitano andasse da solo, e allora decise di andare con lui.

Insomma, in Agaist the Ice Mikkelsen e Iversen partono in missione, gliene capitano di tutti i colori, trovano quel che devono trovare e poi tornano indietro, e lungo la strada per tornare indietro gliene capitano di tutti i colori, e a un certo punto quelle prove le mettono sotto una pila di sassi, e poi raggiungono il posto da dove erano partiti e la nave non c'è più, se ne sono andati tutti senza aspettarli, ma gli han lasciato costruita una capanna.

E allora Mikkelsen e Iversen rimangono lì, ma poi decidono di andare a recuperare le famose prove, e quando tornano indietro scoprono che qualcuno era passato di lì per vedere se eran vivi, ma non li aveva trovati.

E allora Mikkelsen e Iversen devono rimanere lì. Ancora. Fin quasi a impazzire.

Peter Flinth, regista di Against the Ice, non è Herzog, e vabbe': come Herzog c'è solo Herzog. E però, insomma, qualche sforzo in più per rendere la sua storia di sopravvivenza in ambienti estremi meno piatta e monocorde, piatta e monocorde come i paesaggi artici del film, lo poteva pure fare. La storia vera, certo, i passaggi da rispettare. Ci mancherebbe.

E però, insomma, Agaist the Ice è semplicemente il susseguirsi, ordinato e preciso quanto vi pare, di scene viste e riviste: assalto dell'orso polare in CGI compreso, lento scivolare nella follia compreso.

Che poi, a dirla tutta, in questo film nella follia ci scivola il capitano un tempo dritto sul cassero che fumava la pipa, Mikkelsen. È lui, l'esperto esploratore, quello che a un certo punto - comprensibilmente, ci mancherebbe - inizia a perdere la testa rischiando di combinarla grossa. Iversen, l'ingenuo Iversen, il buon Iversen, è invece quello che nonostante tutto, nonostante le fatiche, le digrazie, la fame, i cani che muoiono, gli orsi, la fatica, le cazzate fatte dal capitano, tiene botta.

E la sua semplicità un po' ingenuotta fa venire quasi in mente il Sam del Signore degli Anelli, che non molla padron Frodo nemmeno quando, per via dell'Anello, Frodo svalvola.

L'altra cosa che ti viene da pensare, guardando Agaist the Ice, oltre al fatto che in quasi tre anni spersi in Groenlandia questi due qui mantengono sempre barba e capelli perfettamente in ordine, è che oggi, mi sa, tutto quel ghiaccio lì che vediamo, e che rende le cose così complicate per i protagonisti, loro recupero compreso, non c'è mica più.

Alla faccia dei negazionisti del riscaldamento globale.