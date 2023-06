Tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, specie dopo lo sconquasso della pandemia e l'irrompere di automazione e intelligenze artificiali, questo documentario fa molte domande (e dà poche risposte) sul rapporto passato, presente e futuro tra tempo di vita e tempo di lavoro. La recensione di After Work di Federico Gironi.

Dacché ho memoria, il lavoro è stato sempre al centro del dibattito pubblico. Se non proprio al centro, per una serie di motivi un po’ ovvi e un po’ complicati, comunque uno dei temi caldi. D’altronde, per la nostra Costituzione, “l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Non sempre questo assunto è stato rispettato, va detto.

Comunque. Si parla da sempre di lavoro, ma il modo in cui si parla di lavoro si va trasformando. E dal problema della disoccupazione siamo passati oggi a quello dei NEET (i giovani che, volontariamente, non lavorano, non studiano né si formano).

Oggi, dopo il grande sconquasso della pandemia, si parla di “Grandi dimissioni” (è anche appena uscito un libro di Francesca Coin con questo titolo, per Einaudi). E oggi si parla di reddito universale di cittadinanza.

Il fatto è che il mondo è cambiato, il lavoro è cambiato, e soprattutto si è rotto in maniera forse irreparabile un equilibrio durato per più di un secolo tra il tempo della vita e quello del lavoro. Perché è accaduto che, come agli inizi della rivoluzione industriale, e prima della nascita dei movimenti sindacali e operai, il secondo abbia ferocemente fagocitato il primo, spesso e volentieri a fronte di stipendi e salari più che insufficienti.

Di tutto questo, e di molto altro ancora, si occupa Erik Gandini nel suo After Work, documentario che cerca, in soli 77 agili minuti, di fare una sorta di riassunto di cosa sia stato e cosa sia e cosa possa diventare il rapporto dell’essere umano con quella cosa che si chiama lavoro, e che può essere una cosa bellissima, uno strumento di realizzazione personale e sociale, ma anche un incubo. Non a caso, vien da dire, “Arbeit macht frei” era la scritta ignominiosa che campeggiava all’ingresso dell’abominio dei campi di concentramento nazisti, che della persona e della società e dell’umanità sono stati il punto più basso e barbaro.

Il film di Gandini si apre su un giardino meraviglioso, ottimamente fotografato: il DOP è Fredrik Wenzel, quello di The Square e Triangle of Sadness; il giardino è quello di Monumentale di Valsanzibio, a Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani. A curarlo il suo proprietario, in persona, uno che nella vita avrebbe potuto non lavorare e invece ha fatto quella scelta lì, e che per primo parla del Tempo. Il tempo richiesto alla cura (di sé e del proprio lavoro), il tempo come qualcosa di finito.

Da lì Gandini racconta in maniera più o meno esplicita la grande trasformazione che c’è stata da quando greci e latini e romani praticavano l’otium, a quando con il calvinismo prima e la rivoluzione industriale poi è stata “inventata” l’attuale etica del lavoro, che oggi si è tramutata spesso in una pressione psicologica autoindotta o socialmente indotta che impedisce a molti di concepire una qualsiasi forma di tempo e attività che sia fuori da quella lavorativa.

In After Work si parla di Corea del Sud, uno dei paesi dove si lavora di più al mondo con conseguenze disastrose, tanto che il governo stesso sta cercando di modificare abitudini e mentalità dei suoi cittadini; degli Stati Uniti, dove l’etica del lavoro è comunque fortissima, anche laddove - vedi la storia della corriera di Amazon orgogliosa del proprio lavoro ma spaventata da certe prospettive - il capitalismo selvaggio rischia di tramitare il lavoro il schiavitù; del Kuwait, stato tanto ricco da poter dare lavoro e stipendio a tutti, anche quando non c’è davvero bisogno di alcun lavoro da svolgere, e obbligando però così le persone a gettare ore e ore delle proprie giornate per niente.

E, ovviamente, si parla dell’Italia, con il ricco giardiniere, con un’ereditiera con mille hobby e suo marito imprenditore workaholic, ma anche dei NEET, che in Italia sono di più, percentualmente, che in ogni altro paese del mondo.

Gandini è abile e distaccato nella sua ricognizione, introduce il tema delle tecnologie (laddove automazione e intelligenze artificiali sposteranno il problema dallo sfruttamento all’irrilevanza), racconta tramite una delle sue talking head della divisione tra coloro che nei confronti del loro lavoro solo “impegnati”, quelli che sono “non impegnati”, e quelli “attivamente disimpegnati” (senza però stare a capire perché si è una cosa invece dell’altra).

Solleva numerose domande sul futuro, sul rapporto delle persone con il proprio tempo e con il loro lavoro, sugli orizzonti dello sfruttamento e quello della sostituzione tecnologica. La più ingombrante di queste domande è però “cosa saremmo capaci di fare, e di essere, in un mondo che potrebbe liberarci dalla necessità del lavoro?”.

Il regista italo-svedese non offre risposte. In alcuni casi in maniera un po’ furba, autoassolutoria. In quest’ultimo caso, però, in quello della domanda più ingombrante, l’assenza di risposta è come un antro oscuro nel quale siamo noi, singolarmente e come società, a doverci inoltrare per cercare di scoprire quale risposta individuale e collettiva si annidi lì dentro.

E però, l’impressione che ho è che Gandini, raccontando del tempo di lavoro e di passione lento e meticoloso del giardiniere con cui ha aperto il film, una strada, lui, in quell’oscurità l’abbia trovata.