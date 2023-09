Un capitolo finale e crepuscolare con cui Stefano Sollima chiude anni di racconti sulla stratificata criminalità romana, Adagio è stato presentato in concorso al Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Un titolo musicale, per una coralità di personaggi che si aggirano come vampiri per una città di cui una volta conoscevano le regole, avendo imparato come violarle, e oggi ormai aspettano solo che venga il loro momento. Sono provati da errori e incomprensioni reciproche, dei non morti che si risvegliano, con estrema difficoltà, solo quando una nuova generazione chiede aiuto. Non fosse che una redenzione non possa arrivare a salvare almeno la loro anima, quando non se lo aspettavano proprio. È una Roma assediata dal fuoco, elemento distruttivo, ma anche rigenerativo nei continui cicli che hanno plasmato gli spazi dell’urbe nei secoli. Quella di Stefano Sollima in Adagio è una città che ha perso la speranza in quell’acqua capace di portare rivoli di male in ogni angolo, ma anche di ripulirla con cinismo da ogni peccato, benedicendo ogni volta un nuovo potere criminale.

Dopo anni di film girati lontano, il regista torna a Roma per un requiem dell’immaginario criminale romano che ha contribuito in maniera importante a raccontare, e rendere celebre anche oltre confine, con Suburra o la serie di Romanzo criminale. Per farlo rallenta e si prende il tempo, allineando l’andatura con quella claudicante di Cammello, Daytona e Polniuman - sui soprannomi è sempre una garanzia - ovvero Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, negli inediti panni romani di borgata, e Valerio Mastandrea. Sono richiamati in azione per un’ultima volta, come nei polizieschi o nei western in cui si riprendeva il cinturone o si tornava in strada per un richiamo particolare, magari i codici criminali, con le proprie regole. Soffocante e arido, lascia qualche speranza nelle giovani generazioni, sperando che i peccati vengano estinti con la morte dei padri.

Sollima si fa più riflessivo, spiazza per l’abbandono dell’azione nervosa che aveva caratterizzato i suoi altri film, e la chiave dell’ora e subito lascia spazio all’epica dei lunghi rancori mai sopiti, versione metropolitana delle lunghe ombre della golden hour western. Si confronta con il noir e un crime nobilitato da anti eroi rimasti nell’immaginario. Caratterizza i personaggi fin troppo, li rende maschere che difficilmente si mimetizzano. Sono solisti e vorrebbero evitare di tornare a “suonare” insieme. Il tutto sullo sfondo di una sovrapposizione ormai assoluta fra crimine e forze dell’ordine, in una Roma pronta a divorare e digerire i loro segreti, di cui emerge la secolare stratificazione, in una verticalità che va dalle mura antiche ai viadotti della tangenziale.

Se le strade sono il terreno di scontro e di vitalità, gli interni, le case, non sono certo un rifugio, ma sembrano celle che richiudono anche chi quelle ufficiali del carcere le ha abbandonate da tempo. Il senso di colpa prevale sull’istinto di sopravvivenza, mentre il destino appare inevitabile, portando con sé in dote una certa prevedibilità e un po’ di rimpianto per quel ritmo andante con brio di altri lavori di Sollima.