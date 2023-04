Uno scrittore e camminatore fra montagne e campagna della Francia profonda reagisce a un incidente sciocco e grave. Jean Dujardin in giro per i sentieri più remoti dal sud al nord in un film che ha aperto il Trento Film Festival. La recensione di Mauro Donzelli.

Uomini in fuga nella natura per guarire le proprie ferite. Non poteva mancare la divinità della vita “nei boschi”, Henry David Thoreau, come spirito guida direttamente citato in questa storia di redenzione, con il suo monito “guarire è un processo vegetale”. E allora proprio lungo un terreno quasi privo di vegetazione, fra le pietraie di alta quota, vediamo apparire per la prima volta Pierre, celebre scrittore protagonista di A passo d’uomo di Denis Imbert. Per una volta un titolo italiano di grande efficacia, anche superiore all’originale Sur les chemins noirs, che mette in evidenza i terreni non battuti in cui si avventura Pierre, dal sud-est all’estremo nord-ovest della Francia, per recuperare dalle gravi ferite di una caduta accidentale. Sentieri dimenticati, neri in opposizione a quelli bianchi, tracciati e seguiti da camminatori occasionali o più esperti.

La vicenda è ispirata fedelmente a un libro autobiografico, diremmo di non fiction, di Sylain Tesson, già uno dei protagonisti di La pantera delle nevi, successo della scorsa stagione fra avventura e esplorazione. Personaggio di intellettuale da trincea, ben lontano dai salotti letterari, un viaggiatore che sembra emergere da un’altra era, molto popolare in patria, di casa in Siberia come nel Borneo. Ma è proprio nella Francia dimenticata che vuole avventurarsi per recuperare da un grave incidente, beffardamente sciocco e urbano, legato a una sua debolezza, la dipendenza dall’alcol, che lo pone improvvisamente di fronte alla sua fragilità, lui, abituato a considerarsi una specie di supereroe, troppo agile per utilizzare le scale per salire ai piani alti dei palazzi. Molto più comodo scalarli. Chi meglio di Jean Dujardin, con il suo fascino rude ma elegante e la sua faccia d schiaffi. L’attore premio Oscar è convincente in questo percorso che piacerà agli amanti degli spazi aperti, delle camminate in silenzio e delle riflessioni profonde, quelle in cui un incrocio in alta quota rappresenta una diretta metafora di altre vie da scegliere nella vita in arrivo alla fine del viaggio.

Quando cammini così sei in un altrove sul quale Imbert sovrappone con dei flashback le vicende che hanno portato Pierre, il celebre scrittore, a forzare un recupero complesso del suo fisico martoriato di cicatrici, contro il parere dei medici. Una struttura narrativa che suona più posticcia e inopportuna cesura di un percorso ben più interessante come quello dell’ora, adesso, in quota, poche parole e molte visioni coinvolgenti. Sarà stata una rinnovata evidenza di spazi aperti, libertà e voglia di rimettersi in gioco successiva alla pandemia, oltre alla popolarità di Tesson a Dujardin, a decretarne il successo dalle proporzioni inattese in Francia.

Meriti A passo d’uomo ne ha per i suoi ritmi ben calibrati, quando le eventuali meditazioni e riflessioni non le suggerisce, quando costruisce un viaggio randomico in cui l’uomo è una figurina piccina e sfuggente che sparisce nella pienezza degli scenari che lo circondano. Aiuta la sobrietà sofferente e cocciuta di Dujardin, alle prese con quella linea d’ombra meno esplicitata ma altrettanto cruciale rispetto a quella adolescenziale, in cui la vita adulta si affretta a spingersi ben oltre la mezza età, in cui la morte si affaccia implacabile a ricordare i limiti, ma anche le potenzialità di quella piccola figurina che rappresenta Pierre, che rappresentiamo tutti noi, di fronte all’enormità di quanto ci circonda.