Un altro giro, con Thomas Vinterberg e Mads Mikkelsen, grande vincitore agli EFA 2020

La serata di premiazione dei 33° European Film Awards, edizione 2020, si è svolta questa sera a Berlino, con la vittoria di Un altro giro, film danese che si è portato a casa il premio per miglior film, regista e attore per Mads Mikkelsen.

A Berlino si è svolta questa sera, sabato 12 dicembre, la cerimonia di premiazione dei 33° EFA, edizione 2020 degli European Film Awards. Per ovvie ragioni di pandemia i candidati, almeno quasi tutti, erano presenti a distanza, con il consueto collegamento via zoom che ha caratterizzato appuntamento consueto lavorativo per molti di noi in questo anno disgraziato. Previsti in un primo momento a Reykjavik, in Islanda, sono tornati in realtà a casa, nella capitate tedesca che è sede della European Film Academy. In Islanda si andrà, salvo ulteriori imprevisti, fra due anni, nel 2022, mantenedo l'alternanza fra Berlino e un'altra sede europea.

Thomas Vinterberg non ha mancato di mostrare un bel calice di bollicine, con cui ha festeggiato la vittoria nel premio come miglior film e quello alla regia, in linea con il tema del suo bellissimo film, Un altro giro. "È stato un momento molto difficile per la mia vita, quello in cui ho girato questo film, non ce l'avrei fatta senza l'aiuto di mia moglie, dei miei attori, a partire da Mads MIkkelsen", ha detto via digital il regista danese ricevendo il premio, che durante le riprese ha perso per un incidente stradale sua figlia. Proprio Mikkelsen conferma come il grande vincitore sia proprio il film danese, vincendo come miglior attore, in una categoria in cui erano nominati anche due nostri grandi interpreti come Elio Germano per Vovelo nascondermi e Luca Marinelli per Martin Eden.

Una bella notizia però è arrivata per il nostro cinema, con la vittoria come European Discovery di Carlo Sironi per il bell'esordio Sole, che abbiamo intervistato proprio pochi giorni fa. Particolarmente emozionato e contento, ha dedicato la vittoria al padre Alberto, regista dei Montalbano televisivi, scomparso da poco.

Innovative Storytelling: Mark Cousins per il suo documentario Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema

Documentario Europeo: Collective di Alexander Nanau

European Discovery: Carlo Sironi per Sole

Attrice: Paula Beer per Undine

Attore: Mads Mikkelsen per Un altro giro

Sceneggiatore: Thomas Vinterberg e Tobias Lindholm per Un altro giro

Regista: Thomas Vinterberg per Un altro giro

Film: Un altro giro di Thomas Vinterberg

Oltre a questi premi, ecco l'elenco completo che comprende anche le categorie assegnate nei giorni scorsi

Film d'animazione europeo 2020 a Josep di Aurel

Commedia europea 2020 a Un anno con Godot di Emmanuel Courcol

Fotografia: Marco Cocco per Volevo nascondermi

Montaggio: Maria Fantastica Valmori per Il varco

Costumi: Ursula Patzak per Volevo nascondermi

Scenografia: Cristina Casali per La vita straordinaria di David Copperfield

Trucco e parrucco: Yolanda Piña, Félix Terrero & Nacho Diaz per La trincea infinita

Colonna sonora: Dascha Dauenhauer per Berlin Alexanderplatz

Suono: Yolande Decarsin per Little Girl

Effetti visivi: Iñaki Madariaga per Il buco