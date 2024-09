Torna la band metal più estrema e divertente di sempre: ecco il trailer di Heavier Trip

News Cinema

Tornano le disavventure degli Impaled Rektum, la band finlandese di black metal nata dalla fantasia strampalata degli sceneggiatori e registi Juuso Laatio e Jukka Vidgren. Ecco trama e trailer di Heavier Trip.

Era il 2018, e al Torino Film Festival veniva proiettato in Italia per la prima e forse ultima volta un film decisamente fuori di testa, e assai divertente. Veniva dalla Finlandia, era scritto e diretto da Jukka Vidgren e Juuso Laatio e raccontava la storia di quattro ventenni appassionati di heavy metal provienienti da un paesino sperduto nel nord della Finlandia che decidevano di tentare la grande avventura partecipando a un festival metal in Norvegia. La loro band si chiamava Impaled Rektum, e i ragazzi definivano la loro musica "symphonic postapocalyptic reindeer-grinding Christ-abusing extreme war pagan fennoscandian metal".

Ora, non c'è di che spaventarsi, giacché il loro viaggio in Norvegia, raccontato in Heavy Trip, era davvero comicissimo, e finiva col comprendere, in chiave sempre chiaramente umoristica, la profanazione di una tomba, un nuovo batterista da un ospedale psichiatrico, il paradiso vichingo e un conflitto armato tra Finlandia e Norvegia.

Tanto per intenderci, questo era il trailer di Heavy Trip:





A sei anni di distanza da quegli eventi, ritroviamo ora gli Impaled Rektum. Sono in prigione, dove erano finiti alla fine del primo film, e dove ricevono una proposta incredibile: quella di participare a un festival metal leggendario come il tedesco Wacken Open Air. Altrettanto incredibilmente, la band rifiuta l'offerta in una prima battuta, ma quando il padre del chitarrista si ammala e si trova in gravi difficoltà poiché la casa di famiglia e il suo mattatoio stanno per essere demoliti, gli Impaled Rektum decidono di accettarla per poter evadere e occuparsi del problema. Inutile dire che, anche in questo caso, le disavventure che li vedranno protagonisti sono tanto paradossali quanto comiche.

Questo è il trailer di Heavier Trip, in film in cui accade tutto questo. Speriamo di poterlo vedere presto in qualche modo anche da noi, e nel frattempo, recuperate se potete quel primo, sottovalutatissimo capitolo.