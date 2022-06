This is GWAR: il trailer del documentario sull'iconica band e folle heavy metal americana

News Cinema

Scott Barber ha diretto in documentario che ripercorre la trentennale carriera di questo folle gruppo metal noto per il look delirante e i testi eccessivi, demenziali e provocatori.

È molto probabile che dei GWAR abbiate sentito parlare, anche se non vi è mai capitato di sentire la loro musica. Nati nel 1984 in Virginia, i GWAR sono una band di heavy metal nota principalmente per il look (i membri del gruppo indossano grotteschi e inconfondibili costumi che nascono da un incrocio impazzito tra l'estetica della fantascienza e quella del fantasy) e per dei testi eccessivi e provocatori che, sotto apparenze spesso oscene o/demenziali, nascondo anche un caustico spirito satirico riguardante la politia e la società contemporanee, e le loro ipocrisie.

Ai GWAR è stato dedicato un documentario diretto da Scott Barber, che si intitola This is GWAR e ripercorrere la trentennale carriera della band e gli sforzi di coloro i quali l'hanno tenuta in vita per tutti questi anni, e comprende testimonianze di membri presenti e passati del gruppo e di altri artisti come Weird Al Yankovic, Thomas Lennon, Alex Winter, Bam Margera e Ethan Embry. In particolare, nel film sono presenti immagini inedite dello storico frontman dei GWAR, Dave Brockie, meglio noto come Oderus Urungus.

Recentemente presentato al Fantastic Fest di Austin, This is GWAR debutterà negli USA in streaming su Shudder, la piattaforma dedicata contenuti horror e di genere, e questo è il suo trailer ufficiale.