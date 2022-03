The Yellow Wallpaper: il trailer dell'horror dal racconto del 1892 La carta da parati gialla

News Cinema

L'horror psicologico di cui vi mostriamo il trailer, The Yellow Wallpaper, prodotto dalla Hysteria Pictures, è tratto da un celebre racconto pubblicato nel 1892 dalla scrittrice americana Charlotte Perkins Gillman, "La carta da parati gialla", una storia semi-autobiografica, che racconta metaforicamente la depressione post-partum di cui aveva sofferto l'autrice.

La storia e il cast di The Yellow Wallpaper

L'adattamento della storia di Perkins Gillman per il cinema è stato scritto da Alexandra Loreth e Kevin Pontuti, che è anche il regista, mentre protagonisti di The Yellow Wallpaper sono la stessa Alexandra Loreth, Joe Mullins, Clara Hart e Jeanne O’Connor. Questa la trama del racconto, che si svolge in forma di diario da parte della protagonista:

La storia ha al centro una giovane donna a cui il marito impone una cura a base di riposo per un "esaurimento nervoso temporaneo", dopo la nascita del figlio. La coppia passa l'estate in una dimora coloniale, in cui la narratrice viene per lo più confinata nella nursery al piano di sopra. Il racconto si serve in modo straordinario dell'inaffidabilità della narratrice per rivelare gradualmente come il marito l'abbia imprigionata: descrive carta da parati strappata, finestre sbarrate, anelli di ferro nelle pareti, un pavimento "graffiato, scavato e scheggiato", un letto inchiodato al pavimento e un cancello in cinema alle scale, ma dà la colpa di tutto questo ai bambini che devono aver vissuto in quel luogo.

Questa invece è la trama del film:

A Jane, scrittrice e giovane madre, il marito medico, John, prescrive una cura di riposo e la porta in un'isolata casa di campagna per l'estate. Lei diventa ossessionata dalla strana carta da parati gialla nella camera da letto che lui ha scelto per lei. Nel suo isolamente, scrive in segreto di una donna intrappolata nella carta da parati, che lei deve liberare.