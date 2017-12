The Post: i character poster italiani in esclusiva di Tom Hanks e Meryl Streep

Con sei nomination ai Golden Globe 2018 (fra cui miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista e miglior attore protagonista), The Post si annuncia come uno dei titoli più importanti del 2018, anche perché dietro la macchina da presa c'è Steven Spielberg, alla sua quinta collaborazione con Tom Hanks e al primo sodalizio con Meryl Streep. Del film, che arriva nelle sale italiane il 1 febbraio e che con buona probabilità sarà in gara per gli Oscar, vi mostriamo oggi in esclusiva i character poster italiani che ritraggono i due protagonisti, che interpretano rispettivamente l'editrice del Washington Post Kaye Graham e il redattore capo Ben Bradlee.

Ambientato all’inizio degli anni '70, The Post racconta la storia dei "Quaderni del Pentagono", documenti top secret del Dipartimento della difesa USA che presentavano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967 e che furono pubblicati sul New York Times e sul Washington Post. Nel cast del thriller politico anche Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts e Bradley Withford.