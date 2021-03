Spielberg farà un film sulla sua infanzia: nel cast Michelle Williams

News Cinema

Steven Spielberg racconterà una storia di crescita e formazione nel suo prossimo film, ispirato alla sua infanzia in Arizona e scritto con Tony Kushner. In trattative per un ruolo importante c'è Michelle Williams.

Mentre ancora aspettiamo il suo West Side Story, la cui uscita è stata rinviata a causa della situazione che viviamo ormai da un anno, Steven Spielberg non sta con le mani in mano e ha già scelto il suo prossimo progetto. Si tratta di un film, ancora senza titolo, ispirato liberamente alla sua infanzia in Arizona e per cui è in trattative per un ruolo importante (la madre?) Michelle Williams. Spielberg ha scritto la sceneggiatura con Tony Kushner, che con lui già collaborato per Munich, Lincoln e West Side Story appunto.

Al momento sono in corso i provini per trovare dei giovani attori di diverse età, uno dei quali avrà il ruolo del giovane Spielberg. Non si conoscono dettagli sulla trama se non che al centro ci sarà un bambino (che non si chiamerà Steven), poi adolescente, che vive a Phoenix, in Arizona, dove il regista ha vissuto tra gli anni Cinquanta e i Sessanta. Il film esaminerà anche il rapporto del protagonista coi genitori e sarà diviso in diversi periodi di tempo.

Le riprese inizieranno in estate e l'uscita è prevista nel 2022. Per il momento l'uscita di West Side Story, pandemia permettendo, resta fissata al 10 dicembre 2021.