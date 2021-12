Spider-Man No Way Home vola sopra gli 11 milioni di euro al box office italiano!

News Cinema

È un risultato stratosferico quello di Spider-Man: No Way Home al botteghino italiano. In cinque giorni di programmazione il film Sony/Marvel attira nelle sale 1.467.382 spettatori.

Lasciamo parlare i numeri: 11.226.278 di € incassati da mercoledì 15 a domenica 19 dicembre pari a 1.467.382 di spettatori paganti. Spider-Man: No Way Home ha fatto quello che doveva fare e lo ha fatto molto bene. Il film Sony/Marvel distribuito nel nostro paese da Warner Bros ha riportato vigore all'industria delle sale cinematografiche come se non stessimo vivendo un periodo pandemico. Questo risultato è superiore a Avengers: Infinity War che nel 2018 nei primi cinque giorni aveva guadagnato 9.055.000 € su 976 schermi con una media per sala di 6.240 €, mentre la media di Spider-Man è l'impressionante somma di 15.834 € proiettato su 523 schermi (per far fronte alle richieste, molti cinema hanno esteso il numero degli spettacoli aggiungendone a partire dalle 10 del mattino). Cerchiamo un ultimo riferimento con il Marvel Cinematic Universe: nel 2019 Avengers: Endgame aveva incassato 17.434.195 € nei primi cinque giorni con una media per sala di 10.418 €, più bassa perché il film era in programmazione su 1164 schermi.